Mensesneg: Karnaval Pertama di HUT ke-80 RI Dimulai Pukul 19.30 dari Monas

Karnaval malam pertama HUT ke-80 RI dimulai 17 Agustus 2025 pukul 19.30 WIB dari Monas, dengan rute melewati Thamrin dan Sudirman, dihadiri Presiden Prabowo.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 21:56
Mensesneg Prasetyo Hadi. JIBI/Akbar Evandio
Mensesneg Prasetyo Hadi. JIBI/Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA — Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI tahun ini akan menghadirkan karnaval malam pertama yang digelar pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, acara tersebut akan berlangsung pada Minggu (17/8/2025) pukul 19.30 WIB dengan titik pemberangkatan dari kawasan Monumen Nasional (Monas).

“Direncanakan untuk karnaval di pukul 19.30 malam tanggal 17. Sekaligus izinkan kami mengundang masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Pagi bisa mengikuti detik-detik proklamasi, sore hari upacara penurunan bendera, dan kalau masih luang, malam harinya ikut menyaksikan karnaval,” katanya usai gladi bersih di Istana Merdeka, Kamis (14/8/2025).

Menurutnya, rute karnaval akan dimulai dari Monas, melintas di depan Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, melewati depan Istana Merdeka, lalu berbelok ke kiri menuju kawasan Thamrin dan Sudirman.

Prasetyo memastikan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden akan hadir dalam acara tersebut.

Alasannya, kata Prasetyo, karnaval malam ini menjadi salah satu rangkaian perayaan HUT ke-80 RI, yang akan dipadukan dengan kirab, penampilan seni, dan partisipasi berbagai kementerian serta instansi pemerintah.

“Semua hadir. Bahkan banyak menteri yang sudah menyampaikan kepada kami ingin bukan sekadar hadir, tapi juga ikut berada di mobil hias masing-masing kementerian,” pungkas Prasetyo.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Novita Sari Simamora

