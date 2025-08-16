Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pabrik Mesiu di Rusia Meledak, 9 Orang Tewas

Ledakan di pabrik mesiu Ryazan, Rusia, menewaskan 9 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya. Investigasi sedang berlangsung terkait pelanggaran keselamatan.
Annisa Sulistyo Rini,Ni Luh Anggela
Annisa Sulistyo Rini & Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 17:28
Share
Bendera Rusia di sebuah kapal yang berada di St Petersburg, Rusia. / Bloomberg-Andrey Rudakov
Bendera Rusia di sebuah kapal yang berada di St Petersburg, Rusia. / Bloomberg-Andrey Rudakov
Ringkasan Berita
  • Ledakan di pabrik mesiu Elastic di Ryazan, Rusia, menewaskan sembilan orang dan melukai lebih dari 100 orang, dengan penyelidikan pidana sedang berlangsung terkait pelanggaran keselamatan industri.
  • Pabrik tersebut baru dibuka kembali tahun lalu setelah dinyatakan bangkrut, dan insiden ini terjadi di tengah peningkatan produksi militer Rusia sejak invasi ke Ukraina pada 2022.
  • Insiden ini bertepatan dengan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan telah mencapai beberapa kemajuan dalam isu-isu bilateral tanpa memberikan rincian spesifik.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Setidaknya sembilan orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka dalam ledakan di pabrik mesiu yang berada di Ryazan, bagian tengah Rusia.

Melansir Bloomberg, Sabtu (16/8/2025), ledakan tersebut menyebabkan kobaran api yang menghanguskan workshop mesiu di pabrik Elastic pada Jumat, (15/8/2025), menurut laporan RIA Novosti, mengutip otoritas setempat. 

Kementerian Darurat mengerahkan sekitar 350 tim penyelamat ke lokasi kejadian. Sembilan dari 129 korban dipastikan tewas, menurut pernyataan terpisah dari kementerian.

Komite Investigasi Rusia telah membuka kasus pidana atas insiden tersebut dan sedang menyelidiki apakah terdapat pelanggaran persyaratan keselamatan industri, katanya. Media lokal melaporkan bahwa bangunan tersebut hancur dalam ledakan tersebut.

Pabrik militer milik negara tersebut dibuka kembali tahun lalu sebagai perusahaan baru setelah dinyatakan bangkrut, menurut media Rusia Gazeta.ru. 

Rusia telah memperluas produksi militer sejak melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022, dengan perang yang kini memasuki tahun keempat.

Baca Juga

Insiden tersebut bertepatan dengan perjalanan Presiden Vladimir Putin ke Alaska untuk pertemuan puncak pertamanya dengan Presiden AS Donald Trump sejak pemimpin Amerika tersebut memulai masa jabatan barunya awal tahun ini.

Hasil Pertemuan

Kedua pemimpin negara dalam sambutan singkat di hadapan media menyampaikan bahwa keduanya telah mencapai kemajuan dalam isu-isu yang tidak disebutkan secara spesifik.

“Ada banyak sekali poin yang kami sepakati. Saya rasa ada beberapa poin penting yang belum sepenuhnya kami capai, tetapi kami telah membuat beberapa kemajuan,” kata Trump, melansir Reuters, Sabtu (16/8/2025).

“Tidak ada kesepakatan sampai ada kesepakatan,” sambung Trump.

Baik Trump maupun Putin, tidak memberikan detail dan tidak menjawab pertanyaan apapun. Bahkan, Trump yang biasanya banyak bicara mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan para wartawan.

Dalam laporan Reuters, pembicaraan tersebut awalnya tampak tidak menghasilkan langkah berarti menuju gencatan senjata dalam konflik paling mematikan di Eropa dalam 80 tahun, atau menuju pertemuan berikutnya antara Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, kedua tujuan yang telah ditetapkan Trump menjelang pertemuan puncak tersebut.

Putin mengharapkan, Ukraina dan sekutu-sekutunya di Eropa menerima hasil negosiasi AS-Rusia secara konstruktif dan tidak mencoba mengganggu kemajuan yang telah dicapai.

“Saya berharap perjanjian hari ini akan menjadi titik acuan, tidak hanya untuk menyelesaikan masalah Ukraina, tetapi juga akan memulai pemulihan hubungan bisnis dan pragmatis antara Rusia dan Amerika Serikat,” ujar Putin.

Namun, Putin menegaskan bahwa apa yang diklaim Rusia sebagai ‘akar penyebab’ konflik harus dihilangkan guna mencapai perdamaian jangka panjang, sebuah tanda bahwa dia tetap menolak gencatan senjata.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Sulistyo Rini & Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini
Sumber : Bloomberg, Reuters

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
1 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
2 jam yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pertamina EP Pastikan Pasokan Jargas Sudah Normal Usai Kebakaran Pipa di Subang

Pertamina EP Pastikan Pasokan Jargas Sudah Normal Usai Kebakaran Pipa di Subang

Bukan Sumur, Pertamina EP Sebut Ledakan di Subang Berasal dari Pipa Gas

Bukan Sumur, Pertamina EP Sebut Ledakan di Subang Berasal dari Pipa Gas

Zelenskiy Mau Ketemu Trump di Washington Pekan Depan, Ini yang Dibahas

Zelenskiy Mau Ketemu Trump di Washington Pekan Depan, Ini yang Dibahas

Putin Ungkap Pertemuan dengan Trump Bisa Perbaiki Hubungan Rusia-AS

Putin Ungkap Pertemuan dengan Trump Bisa Perbaiki Hubungan Rusia-AS

Pertemuan Trump dan Putin Antiklimaks, Negosiasi Ukraina Diserahkan ke Zelenskiy

Pertemuan Trump dan Putin Antiklimaks, Negosiasi Ukraina Diserahkan ke Zelenskiy

Pertemuan Trump & Putin di Alaska Belum Hasilkan Kesepakatan soal Perang Ukraina

Pertemuan Trump & Putin di Alaska Belum Hasilkan Kesepakatan soal Perang Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Tertekan Tarif Trump, Ekonomi China Melemah pada Juli 2025

Tertekan Tarif Trump, Ekonomi China Melemah pada Juli 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pabrik Mesiu di Rusia Meledak, 9 Orang Tewas
Internasional
1 jam yang lalu

Pabrik Mesiu di Rusia Meledak, 9 Orang Tewas

Usai Dilantik, Wakapolri Dedi Dapat Tugas Awasi Satgas MBG hingga Ketahanan Pangan
Nasional
2 jam yang lalu

Usai Dilantik, Wakapolri Dedi Dapat Tugas Awasi Satgas MBG hingga Ketahanan Pangan

Zelenskiy Mau Ketemu Trump di Washington Pekan Depan, Ini yang Dibahas
Internasional
3 jam yang lalu

Zelenskiy Mau Ketemu Trump di Washington Pekan Depan, Ini yang Dibahas

Once Minta Pengusaha Kecil Tak Usah Kena Pungut Royalti Musik
Nasional
4 jam yang lalu

Once Minta Pengusaha Kecil Tak Usah Kena Pungut Royalti Musik

Komjen Dedi Prasetyo Resmi Dilantik jadi Wakapolri Hari Ini
Hukum
5 jam yang lalu

Komjen Dedi Prasetyo Resmi Dilantik jadi Wakapolri Hari Ini

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

2

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

3

Prabowo Bilang Begini, Gaji PNS 2026 Capai Rp5,9 Jutaan

4

Syarat CPNS 2025 dan Formasi yang Dibuka untuk Semua Jurusan

5

Putin Ungkap Pertemuan dengan Trump Bisa Perbaiki Hubungan Rusia-AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Lima Kapal Nelayan Terbakar di Muara Baru Jakarta
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

2

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

3

Prabowo Bilang Begini, Gaji PNS 2026 Capai Rp5,9 Jutaan

4

Syarat CPNS 2025 dan Formasi yang Dibuka untuk Semua Jurusan

5

Putin Ungkap Pertemuan dengan Trump Bisa Perbaiki Hubungan Rusia-AS