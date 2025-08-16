Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

76 Anggota Paskibraka Dikukuhkan, Bakal Bertugas di Upacara Bendera Istana Besok, 17 Agustus

Sebanyak 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi dikukuhkan oleh Menteri Sekretaris Negara di Istana Negara, Jakarta, untuk bertugas pada upacara HUT RI ke-80, 17 Agustus 2025.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 18:52
Share
76 Anggota Paskibraka Dikukuhkan, Bakal Bertugas di Upacara Bendera Istana Besok, 17 Agustus
76 Anggota Paskibraka Dikukuhkan, Bakal Bertugas di Upacara Bendera Istana Besok, 17 Agustus

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengukuhkan sebanyak 76 Putra-Putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (16/08/2025).

Seluruh anggota Paskibraka ini akan bertugas pada upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka, Jakarta.

Dilansir dari laman resmi Setneg, pengukuhan diawali dengan lantunan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi. 

Pada saat prosesi pengucapan ikrar Pemimpin Upacara Ritha Lovely Ayomi, perwakilan dari Papua Barat, memegang dan meletakkan Bendera Merah Putih di dada kirinya.

Kemudian dilanjutkan dengan Menteri Sekretaris Negara membacakan pernyataan pengukuhan. “Dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat Tahun 2025, yang akan bertugas di Istana Merdeka,  pada tanggal 17 Agustus 2024. 

Semoga Tuhan Yang Mahakuasa memberikan rahmat dan kemudahan menjalankan tugas negara,” ucap Menteri Sekretaris Negara yang bertindak sebagai pembina upacara.

Baca Juga

Usai pengukuhan, Menteri Sekrataris Negara secara simbolis menyematkan lencana kepada pemimpin upacara sebagai tanda pengukuhan sebagai anggota Paskibraka.

Mengakhiri rangkaian pengukuhan, Menteri Sekretaris Negara beserta para Menteri Kabinet Merah Putih memberikan ucapan selamat sambil berbincang dengan para anggota Paskibraka. 

Tampak hadir dalam acara ini Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarno Putri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Panglima Jenderal, Tandyo Budi Revita, dan para pimpinan BPIP. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
2 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
4 jam yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Upacara Pengukuhan Paskibraka 2025

Upacara Pengukuhan Paskibraka 2025

Potret Putra Sulung Denny Cagur Jadi Paskibraka Banten

Potret Putra Sulung Denny Cagur Jadi Paskibraka Banten

Polisi Kerahkan 9.065 Personel untuk Amankan Acara HUT ke-80 RI Besok

Polisi Kerahkan 9.065 Personel untuk Amankan Acara HUT ke-80 RI Besok

Persiapan Upcara 17 Agustus di Istana Merdeka Hampir Rampung

Persiapan Upcara 17 Agustus di Istana Merdeka Hampir Rampung

Istana Bantah Kenaikan PBB 250% oleh Bupati Pati Imbas Efisiensi Anggaran

Istana Bantah Kenaikan PBB 250% oleh Bupati Pati Imbas Efisiensi Anggaran

Ada 8 Pintu Masuk Bagi 8.000 Peserta Upacara 17 Agustus di Istana Merdeka

Ada 8 Pintu Masuk Bagi 8.000 Peserta Upacara 17 Agustus di Istana Merdeka

DPR Bilang Kasus Bupati Pati Karena Efisiensi, Istana Membantah

DPR Bilang Kasus Bupati Pati Karena Efisiensi, Istana Membantah

Bima Arya: Muzakir Manaf dan Bobby Nasution Bertemu di Istana

Bima Arya: Muzakir Manaf dan Bobby Nasution Bertemu di Istana

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Selain Pati, Mendagri Tito Bilang 20 Pemda Dongkrak PBB Lebih dari 100%
Nasional
1 jam yang lalu

Selain Pati, Mendagri Tito Bilang 20 Pemda Dongkrak PBB Lebih dari 100%

76 Anggota Paskibraka Dikukuhkan, Bakal Bertugas di Upacara Bendera Istana Besok, 17 Agustus
Nasional
1 jam yang lalu

76 Anggota Paskibraka Dikukuhkan, Bakal Bertugas di Upacara Bendera Istana Besok, 17 Agustus

Pabrik Mesiu di Rusia Meledak, 9 Orang Tewas
Internasional
3 jam yang lalu

Pabrik Mesiu di Rusia Meledak, 9 Orang Tewas

Usai Dilantik, Wakapolri Dedi Dapat Tugas Awasi Satgas MBG hingga Ketahanan Pangan
Nasional
4 jam yang lalu

Usai Dilantik, Wakapolri Dedi Dapat Tugas Awasi Satgas MBG hingga Ketahanan Pangan

Zelenskiy Mau Ketemu Trump di Washington Pekan Depan, Ini yang Dibahas
Internasional
4 jam yang lalu

Zelenskiy Mau Ketemu Trump di Washington Pekan Depan, Ini yang Dibahas

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Syarat CPNS 2025 dan Formasi yang Dibuka untuk Semua Jurusan

2

Prabowo Bilang Begini, Gaji PNS 2026 Capai Rp5,9 Jutaan

3

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

4

Putin Ungkap Pertemuan dengan Trump Bisa Perbaiki Hubungan Rusia-AS

5

Pertemuan Trump & Putin di Alaska Belum Hasilkan Kesepakatan soal Perang Ukraina

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Upacara Pengukuhan Paskibraka 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Syarat CPNS 2025 dan Formasi yang Dibuka untuk Semua Jurusan

2

Prabowo Bilang Begini, Gaji PNS 2026 Capai Rp5,9 Jutaan

3

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

4

Putin Ungkap Pertemuan dengan Trump Bisa Perbaiki Hubungan Rusia-AS

5

Pertemuan Trump & Putin di Alaska Belum Hasilkan Kesepakatan soal Perang Ukraina