Polisi Kerahkan 9.065 Personel untuk Amankan Acara HUT ke-80 RI Besok

Polisi kerahkan 9.065 personel untuk amankan HUT ke-80 RI di Jakarta, fokus di Istana Negara dan Monas.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 12:13
Iring-iringan kirab saat gladi bersih upacara penurunan bendera Merah Putih perayaan HUT ke-80 RI di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Iring-iringan kirab saat gladi bersih upacara penurunan bendera Merah Putih perayaan HUT ke-80 RI di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi mengerahkan personel gabungan untuk mengawal rangkaian peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu (17/8/2025).

Dia mengatakan, ribuan personel itu berasal dari Polri, TNI, hingga dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

"Operasi ini akan melibatkan 9.065 personel di lokasi-lokasi penting," ujar Agus di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Dia menambahkan, pengamanan ini difokuskan di tempat pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI yaitu Istana Negara, kawasan Monumen Nasional (Monas), hingga tempat pesta rakyat.

Adapun, pengamanan juga dikerahkan pada jalur-jalur yang akan dilintasi tamu VVIP dan tamu negara.

"Operasi ini akan mengedepankan kegiatan preventif dan didukung keamanan untuk terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, semua personel agar proaktif dan responsif terhadap situasi yang ada," imbuh Agus.

Di samping itu, Agus mengatakan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas bersifat situasional dalam rangkaian pengamanan ini.

Pasalnya, pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia besok diperkirakan akan ada peningkatan mobilitas di Jakarta. Berdasarkan proyeksinya, total ada 400.000 warga yang akan hadir dalam serangkaian acara HUT ke-80 RI itu.

"Kegiatan yang akan digelar, antara lain pidato kenegaraan, ziarah nasional, kirab bendera, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera dan pesta kembang api. Diperkirakan lebih dihadiri 400.000 warga masyarakat, 400.000 warga masyarakat akan hadir pada acara tersebut," pungkasnya.

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Denis Riantiza Meilanova

