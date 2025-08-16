Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menlu Bantah RI Negosiasi dengan Israel soal Penampungan Warga Gaza

Menlu Sugiono menegaskan Indonesia tidak bernegosiasi dengan Israel terkait penampungan warga Gaza.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 12:22
Share
Menteri Luar Negeri Sugiono dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan 2025 di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat pada Jumat (10/1/2025). JIBI/Maria Y. Benyamin
Menteri Luar Negeri Sugiono dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan 2025 di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat pada Jumat (10/1/2025). JIBI/Maria Y. Benyamin

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak melakukan negosiasi dengan Israel mengenai penampungan warga Gaza

Pernyataan tersebut seiring adanya pemberitaan media asing yang menyebut Israel tengah melobi Amerika Serikat (AS) untuk meyakinkan sejumlah negara untuk menampung warga Gaza.

Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Sugiono memastikan bahwa Indonesia tidak pernah memiliki hubungan diplomasi maupun bernegosiasi dengan Israel. Dia mengaku tidak tahu apabila ada perundingan yang dilakukan Israel dengan negara-negara lain.

"Enggak tahu kalau mereka yang melakukannya [perundingan] sama siapa? Tapi kita enggak [bernegosiasi dengan Israel]," katanya, dikutip Sabtu (16/8/2025).

Adapun, mengenai rencana pemerintah untuk memberikan bantuan pengobatan bagi sekitar 2.000 warga Gaza di Pulau Galang, Sugiono memastikan itu adalah niat baik pemerintah. Hal itu, katanya, pertama kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Yordania pada April 2025 lalu.

Prabowo, terangnya, mengatakan bakal membantu menyembuhkan warga Gaza yang membutuhkan pengobatan akibat serangan militer Israel yang diketahui telah berlangsung sejak akhir 2023 lalu.

Baca Juga

"Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini adalah upaya kemanusiaan kita," tutur Sekjen Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, pada 7 Juli 2025, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengungkap bahwa Indonesia sedang mengusahakan gencatan senjata dan mengirimkan pasukan perdamaian.

Hasan mengulang pernyataan Presiden Prabowo bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, termasuk juga bantuan kemanusiaan. Sebanyak dua buah pesawat Hercules disebut bakal terlibat dalam operasi penerjunan bantuan lewat udara atau airdrop.

Di samping itu, dia turut mengungkap Prabowo memberikan arahan untuk bantuan pengobatan 2.000 warga Gaza yang menjadi korban dari serangan militer Israel.

"Yang luka-luka, yang mengalami mungkin kena bom, kena reruntuhan, dan segala macam, dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza" tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Alasan JP Morgan Revisi Turun Rating Emiten Semen Indocement (INTP)
Premium
18 menit yang lalu

Alasan JP Morgan Revisi Turun Rating Emiten Semen Indocement (INTP)

Happy Hapsoro-Affiliated Stock Rallies and Corporate Actions: RATU, BUVA, Others
Premium
4 jam yang lalu

Happy Hapsoro-Affiliated Stock Rallies and Corporate Actions: RATU, BUVA, Others

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Israel Cari Tempat Relokasi Warga Gaza, Indonesia Masuk Nominasi

Israel Cari Tempat Relokasi Warga Gaza, Indonesia Masuk Nominasi

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Kemhan Kirim Bantuan Logistik dengan Metode Air Drop untuk Warga Gaza

Kemhan Kirim Bantuan Logistik dengan Metode Air Drop untuk Warga Gaza

Indonesia Kirim 800 Ton Makanan dan Obat Untuk Palestina

Indonesia Kirim 800 Ton Makanan dan Obat Untuk Palestina

Konflik Timur Tengah, Ketua MPR Muzani Tegaskan Posisi Indonesia Bagi Palestina

Konflik Timur Tengah, Ketua MPR Muzani Tegaskan Posisi Indonesia Bagi Palestina

Australia Bakal Resmi Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB Ke-80

Australia Bakal Resmi Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB Ke-80

7.600 Kasus WNI Terjerat Sindikat Penipuan Daring di Luar Negeri, Paling Banyak di Kamboja

7.600 Kasus WNI Terjerat Sindikat Penipuan Daring di Luar Negeri, Paling Banyak di Kamboja

Gabung BRICS dan OECD, Menlu Tegaskan Posisi Indonesia Tetap Non-Blok

Gabung BRICS dan OECD, Menlu Tegaskan Posisi Indonesia Tetap Non-Blok

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Komjen Dedi Prasetyo Resmi Dilantik jadi Wakapolri Hari Ini
Hukum
35 menit yang lalu

Komjen Dedi Prasetyo Resmi Dilantik jadi Wakapolri Hari Ini

Menlu Bantah RI Negosiasi dengan Israel soal Penampungan Warga Gaza
Nasional
1 jam yang lalu

Menlu Bantah RI Negosiasi dengan Israel soal Penampungan Warga Gaza

Polisi Kerahkan 9.065 Personel untuk Amankan Acara HUT ke-80 RI Besok
Nasional
1 jam yang lalu

Polisi Kerahkan 9.065 Personel untuk Amankan Acara HUT ke-80 RI Besok

Tertangkap Kamera Momen Prabowo Hormat kepada pada Jokowi
Nasional
1 jam yang lalu

Tertangkap Kamera Momen Prabowo Hormat kepada pada Jokowi

Pertemuan Trump dan Putin Antiklimaks, Negosiasi Ukraina Diserahkan ke Zelenskiy
Internasional
4 jam yang lalu

Pertemuan Trump dan Putin Antiklimaks, Negosiasi Ukraina Diserahkan ke Zelenskiy

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gaji PNS Naik? Ini Anggaran Gaji Guru dan Dosen 2026 dari Prabowo

2

Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

3

Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas

4

Puan Soroti Efisiensi Prabowo: Pemerintah Harus Tetapkan Prioritas Belanja

5

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Kopi Asal Gunung Halu Perluas Pasar Ekspor
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gaji PNS Naik? Ini Anggaran Gaji Guru dan Dosen 2026 dari Prabowo

2

Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

3

Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas

4

Puan Soroti Efisiensi Prabowo: Pemerintah Harus Tetapkan Prioritas Belanja

5

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina