Tertangkap Kamera Momen Prabowo Hormat kepada pada Jokowi

Prabowo hormat kepada Jokowi di Sidang MPR, dibalas acungan jempol. Momen ini diunggah Jokowi di Instagram, menunjukkan keakraban keduanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ada momen menarik pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (15/8) kemarin.

Momen itu bisa disaksikan dalam unggahan terbaru Instagram Joko Widodo pada Sabtu 16 Agustus 2025.

Pada unggahan tersebut, Jokowi menampilkan video dirinya yang datang ke sidang itu.

Ia berjumpa dengan berbagai orang penting di Indonesia, termasuk mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Puan Maharani.

Namun ada yang menarik dalam tayangan terakhir di video, terlihat Presiden Prabowo memberikan hormat kepada Jokowi.

Sikap hormat Prabowo kemudian dibalas dengan dua acungan jempol dari mantan Presiden ke-7 RI tersebut.

Keduanya juga tampak akrab dan saling memberikan gestur layaknya sahabat dekat.

Dalam keterangan di postingan tersebut, Jokowi juga menjelaskan dengan merangkum apa yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo kemarin.

"Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara jadi momentum penting menyampaikan arah kebijakan bangsa," tulisnya.

"Presiden @prabowo menegaskan modal besar Indonesia—SDM, kekayaan alam, dan pemerintahan kokoh—siap mengantarkan cita-cita Indonesia Maju," ia menambahkan.