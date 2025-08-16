Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Komjen Dedi Prasetyo Resmi Dilantik jadi Wakapolri Hari Ini

Komjen Dedi Prasetyo resmi dilantik sebagai Wakapolri oleh Kapolri Listyo Sigit pada 16 Agustus 2025.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 13:12
Share
Komjen Dedi Prasetyo saat dilantik menjadi Wakapolri di Gedung Rupatama Mabes Polri pada Sabtu (16/8/2025)/Dok.Humas Polri
Komjen Dedi Prasetyo saat dilantik menjadi Wakapolri di Gedung Rupatama Mabes Polri pada Sabtu (16/8/2025)/Dok.Humas Polri

Bisnis.com, JAKARTA —Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Komisaris Jenderal (Komjen) Dedi Prasetyo menjadi Wakapolri pada hari ini, Sabtu (16/8/2025).

Pelantikan itu sekaligus agenda penyerahan jabatan Dedi sebelumnya selaku Irwasum Polri. Adapun, pelantikan ini berlangsung dalam Upacara Korps Raport di Gedung Rupatama Mabes Polri.

"Pada pagi hari ini telah dilaksanakan kegiatan pelantikan Bapak Wakapolri, Bapak Komjen Pol Dedi Prasetyo, yang tadinya beliau adalah Irwasum Polri," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Sabtu (16/8/2025).

Sandi menambahkan, Dedi telah menyatakan bakal secara maksimal mendukung dan membantu Kapolri Sigit menjalankan tugasnya. Lebih khusus, terkait dengan menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan program Asta Cita

"Ya tentunya Pak Wakapolri sudah dilantik oleh Bapak Kapolri dan sekaligus juga pada saat dilantiknya beliau menyatakan kesiapan untuk all out mendukung Bapak Kapolri," pungkasnya.

Profil Dedi Prasetyo

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dedi merupakan pria kelahiran 26 Juli 1968 di Madiun. Dedi ditempatkan sebagai pama Polda Jatim usai dilantik sebagai perwira Polri pada 1990.

Baca Juga

Kemudian, Dedi menjabat sebagai Kapolsek Deket (1992) dan Kapolsek Serpong (1997). Selanjutnya, Dedi memutuskan untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan lulus pada 1999.

Dedi juga sempat bertugas sebagai Sekretaris Pribadi Wakapolri pada 2004-2005; Kapolresta Kediri 2008; Kapolres Lumajang 2009; hingga akhirnya pecah bintang 1 pada 2017 saat menjadi Wakapolda Kalteng.

Selang setahun, Dedi dimutasi menjadi Karopenmas Divisi Humas Polri. Karirnya yang moncer di Korps Bhayangkara membuatnya dipercaya sebagai Kadiv Humas Polri pada 2018.

Selanjutnya, Dedi memperoleh bintang dua atau menjadi Irjen saat menjabat sebagai Kapolda Kalteng pada 2020. Selang setahun, Dedi menjadi AS SDM Kapolri (2023) dan Irwasum Polri (2024).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Alasan JP Morgan Revisi Turun Rating Emiten Semen Indocement (INTP)
Premium
18 menit yang lalu

Alasan JP Morgan Revisi Turun Rating Emiten Semen Indocement (INTP)

Happy Hapsoro-Affiliated Stock Rallies and Corporate Actions: RATU, BUVA, Others
Premium
4 jam yang lalu

Happy Hapsoro-Affiliated Stock Rallies and Corporate Actions: RATU, BUVA, Others

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Profil Dedi Prasetyo, Wakapolri Baru yang Ditunjuk Kapolri Listyo Sigit

Profil Dedi Prasetyo, Wakapolri Baru yang Ditunjuk Kapolri Listyo Sigit

Kapolri Tunjuk 8 Pejabat Utama Mabes Polri Baru, Ini Daftarnya!

Kapolri Tunjuk 8 Pejabat Utama Mabes Polri Baru, Ini Daftarnya!

Kapolri Listyo Sigit Tunjuk Dedi Prasetyo jadi Wakapolri

Kapolri Listyo Sigit Tunjuk Dedi Prasetyo jadi Wakapolri

Demo Pati, Kapolri Minta Anggota Telisik Akar Masalahnya

Demo Pati, Kapolri Minta Anggota Telisik Akar Masalahnya

Karyoto Bantah Isu Marah Usai Dimutasi Kapolri: Hubungan Sangat Baik

Karyoto Bantah Isu Marah Usai Dimutasi Kapolri: Hubungan Sangat Baik

Kapolri Ganti Pejabat Polda Metro Jaya: Kapolda hingga Kabid Humas

Kapolri Ganti Pejabat Polda Metro Jaya: Kapolda hingga Kabid Humas

Polisi Kerahkan 9.065 Personel untuk Amankan Acara HUT ke-80 RI Besok

Polisi Kerahkan 9.065 Personel untuk Amankan Acara HUT ke-80 RI Besok

Karya Bakti Pembersihan Pantai

Karya Bakti Pembersihan Pantai

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Komjen Dedi Prasetyo Resmi Dilantik jadi Wakapolri Hari Ini
Hukum
35 menit yang lalu

Komjen Dedi Prasetyo Resmi Dilantik jadi Wakapolri Hari Ini

Menlu Bantah RI Negosiasi dengan Israel soal Penampungan Warga Gaza
Nasional
1 jam yang lalu

Menlu Bantah RI Negosiasi dengan Israel soal Penampungan Warga Gaza

Polisi Kerahkan 9.065 Personel untuk Amankan Acara HUT ke-80 RI Besok
Nasional
1 jam yang lalu

Polisi Kerahkan 9.065 Personel untuk Amankan Acara HUT ke-80 RI Besok

Tertangkap Kamera Momen Prabowo Hormat kepada pada Jokowi
Nasional
1 jam yang lalu

Tertangkap Kamera Momen Prabowo Hormat kepada pada Jokowi

Pertemuan Trump dan Putin Antiklimaks, Negosiasi Ukraina Diserahkan ke Zelenskiy
Internasional
4 jam yang lalu

Pertemuan Trump dan Putin Antiklimaks, Negosiasi Ukraina Diserahkan ke Zelenskiy

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gaji PNS Naik? Ini Anggaran Gaji Guru dan Dosen 2026 dari Prabowo

2

Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

3

Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas

4

Puan Soroti Efisiensi Prabowo: Pemerintah Harus Tetapkan Prioritas Belanja

5

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Kopi Asal Gunung Halu Perluas Pasar Ekspor
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gaji PNS Naik? Ini Anggaran Gaji Guru dan Dosen 2026 dari Prabowo

2

Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

3

Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas

4

Puan Soroti Efisiensi Prabowo: Pemerintah Harus Tetapkan Prioritas Belanja

5

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina