Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Karyoto Bantah Isu Marah Usai Dimutasi Kapolri: Hubungan Sangat Baik

Karyoto bantah isu marah ke Kapolri usai dimutasi, sebut hubungan mereka sangat baik dan tuding akun anonim sebarkan hoaks untuk memecah belah.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 15:40
Share
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto di depan Gedung Promoter Polda Metro, Rabu (20/11/2024)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto di depan Gedung Promoter Polda Metro, Rabu (20/11/2024)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Kapolda Metro Jaya, Karyoto menegaskan bahwa isu yang menyebut dirinya mendapat jabatan tertentu berdasarkan janji atau kesepakatan khusus adalah tidak benar.

Dia menyebut kabar tersebut sengaja dihembuskan oleh akun anonim untuk memecah hubungan baiknya dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Tidak ada, sama sekali tidak ada. Hubungan saya dengan Pak Kapolri itu sangat bagus. Beliau sangat sayang ke saya, dan saya sangat hormat ke beliau. Kalau ada apa-apa, saya pasti langsung ngomong ke beliau,” kata Karyoto dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (8/8/2025).

Menurutnya, akun yang memuat kabar tersebut adalah akun anonim yang tidak bertanggung jawab. Dia menilai narasi yang disebarkan bertujuan membenturkan dirinya dengan Kapolri.

“Itu akunnya betul-betul ingin seolah-olah mempertentangkan saya dengan Pak Kapolri. Pak Kapolri sangat sayang ke saya, saya sangat respek ke beliau. Saya dikasih jabatan itu saya mengucapkan terima kasih,” tegasnya.

Karyoto memastikan isi cerita yang beredar di media sosial tersebut adalah tidak benar. Dia menambahkan, akun anonim yang sama sudah berulang kali mengunggah informasi menyesatkan dengan tujuan memperkeruh suasana.

Baca Juga

“Jadi sangat hoaks dan tidak benar isi ceritanya. Itu akun yang sama, akun anonim, dan akun yang memang sengaja dihembuskan untuk membuat berita-berita seperti itu,” pungkas Karyoto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Unilever Indonesia (UNVR) Eyes Market Expansion, Stronger Sales as Profit Continues Slipping
Premium
34 menit yang lalu

Unilever Indonesia (UNVR) Eyes Market Expansion, Stronger Sales as Profit Continues Slipping

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup
Premium
1 jam yang lalu

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Mutasi TNI, Mayjen Kosasih Jadi Pangdam Siliwangi

Mutasi TNI, Mayjen Kosasih Jadi Pangdam Siliwangi

Kapolri Mutasi Fadil Imran dari Kabaharkam jadi Astamaops Polri

Kapolri Mutasi Fadil Imran dari Kabaharkam jadi Astamaops Polri

Kapolda Karyoto Lantik 5 Kapolres Baru dari Jaksel hingga Jaktim

Kapolda Karyoto Lantik 5 Kapolres Baru dari Jaksel hingga Jaktim

Kapolri Ganti Pejabat Polda Metro Jaya: Kapolda hingga Kabid Humas

Kapolri Ganti Pejabat Polda Metro Jaya: Kapolda hingga Kabid Humas

Brigjen Amur Chandra Gantikan Irjen Krishna Murti jadi Kadivhubinter

Brigjen Amur Chandra Gantikan Irjen Krishna Murti jadi Kadivhubinter

Daftar Lengkap Mutasi Kapolda dan Jenderal di Mabes Polri, Bintang Dedi Prasetyo Paling Terang

Daftar Lengkap Mutasi Kapolda dan Jenderal di Mabes Polri, Bintang Dedi Prasetyo Paling Terang

Mutasi Polri: Karyoto jadi Kabaharkam, Kapolda Metro Jaya Dijabat Asep Edi

Mutasi Polri: Karyoto jadi Kabaharkam, Kapolda Metro Jaya Dijabat Asep Edi

Kapolda Metro Jaya Lantik 6 Pejabat Utama, Dirlantas dan Kabidkum

Kapolda Metro Jaya Lantik 6 Pejabat Utama, Dirlantas dan Kabidkum

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Karyoto Bantah Isu Marah Usai Dimutasi Kapolri: Hubungan Sangat Baik
Hukum
6 menit yang lalu

Karyoto Bantah Isu Marah Usai Dimutasi Kapolri: Hubungan Sangat Baik

Anggota DPR Bangun Rumah Makan hingga Showroom Pakai Dana CSR BI-OJK
Hukum
1 jam yang lalu

Anggota DPR Bangun Rumah Makan hingga Showroom Pakai Dana CSR BI-OJK

KPK Dalami Kasus Korupsi CSR BI-OJK, Satu Petinggi Dipanggil jadi Saksi
Hukum
2 jam yang lalu

KPK Dalami Kasus Korupsi CSR BI-OJK, Satu Petinggi Dipanggil jadi Saksi

Israel Beri Lampu Hijau Rencana Netanyahu Kuasai Gaza
Internasional
3 jam yang lalu

Israel Beri Lampu Hijau Rencana Netanyahu Kuasai Gaza

Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI & OJK yang Seret 2 Anggota DPR
Hukum
3 jam yang lalu

Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI & OJK yang Seret 2 Anggota DPR

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK

2

Viral Penangkapan 5 Orang Akali Sistem Judol, Polisi: Laporan Bukan dari Bandar

3

Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Dana Investasi ke Kimia Farma

4

Netanyahu Ngotot Ingin Hancurkan Hamas dan Kuasai Penuh Gaza

5

Bupati Pati Minta Maaf, Sebut Kenaikan PBB 250% Tidak Dipukul Rata

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK

2

Viral Penangkapan 5 Orang Akali Sistem Judol, Polisi: Laporan Bukan dari Bandar

3

Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Dana Investasi ke Kimia Farma

4

Netanyahu Ngotot Ingin Hancurkan Hamas dan Kuasai Penuh Gaza

5

Bupati Pati Minta Maaf, Sebut Kenaikan PBB 250% Tidak Dipukul Rata