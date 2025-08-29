Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Propram Polri Tetapkan 7 Anggota Brimob Langgar Kode Etik, Ditahan Sel Khusus

Divpropam Polri menahan 7 anggota Brimob di sel khusus 20 hari karena melanggar kode etik, ungkap Irjen Pol Abdul Karim di konferensi pers.
Hendri T. Asworo
Hendri T. Asworo - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 16:26
Share
Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Abdul Karim saat konferensi pers di RSCM/tangkapan layar
Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Abdul Karim saat konferensi pers di RSCM/tangkapan layar

Bisnis.com, JAKARTA—Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik (Divpropam Polri) menetapkan 7 anggota Brimob melanggar kode etik dan ditahan pada sel khusus selama 20 hari.

“Pada 7 orang terduga pelanggar, dipastikan bahwa terduga pelanggar terbukti melanggar kode etik kepolisian,” kata Kepala Divpropram Polri  Irjen Pol Abdul Karim dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (29/8/2025).

Dengan pelanggaran tersebut, Divpropram Polri langsung melakukan penahanan pada 7 oknum Brimob pada sel khusus selama 20 hari ke depan.

“Kami lakukan penempatan khusus atau patsus di Divpropam Polri terhadap 20 hari kepada 7 orang terduda pelanggar tersebut. Apabila diperlukan nanti lamanya patsus akan ditambah lagi,” terangnya.

Divpropam Polri melakukan sidang etik secara maraton terhadap 7 anggota Brimob Pori pengendara kendaraan taktis yang melindas pengemudi ojek oline, Affan Kurniawan, sehingga mengakibatkan meninggal dunia.

"Tadi kami melakukan gelar perkara, dari unsur SDM Polri dan Divpropam Polri gelar perkara awal dalam rangka proses pemeriksaan, setiap penanganan perkara kita selalu lakukan gelar perkara awal. Untuk mengetahui kontruksinya dan arah pemeriksaan," kata Abdul Karim.

Dampak dari peristiwa berdarah yang membuat pengemudi ojol meninggal dunia, aksi demonstrasi memanas di sejumlah daerah. Di Jakarta konsentasi massa terjadi di Mako Brimob Kwitang, Mapolda Metro Jaya dan Gedung DPR/MPR RI.

Kendati Presiden Prabowo Subianto telah angkat bicara dan menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa yang menyebabkan pengendara ojol meninggal dunia, massa tetap melakukan aksi. Mereka menuntut pelaku pelindasan Affan Kurniawan dihukum berat.

Tuntutan pun merembet hingga menuntut presiden melakukan reformasi Polri. Padahal, tuntutan awal aksi demonstran yang mulai pada 25 Agustus 2025 menuntut pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI. Namun, aksi saat ini meluas hingga ke daerah-daerah. 

  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hendri T. Asworo
Editor : Hendri T. Asworo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
2 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
4 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Update Lokasi Demonstrasi di Jakarta: Mako Brimob Kwitang, DPR, Polda Metro Jaya

Update Lokasi Demonstrasi di Jakarta: Mako Brimob Kwitang, DPR, Polda Metro Jaya

Propam Polri Ungkap Identitas Sopir Rantis yang Melindas Ojol Affan

Propam Polri Ungkap Identitas Sopir Rantis yang Melindas Ojol Affan

Propam Polri Tetapkan 7 Anggota Brimob Langgar Etik, Motif Lindas Ojol Belum Diumumkan

Propam Polri Tetapkan 7 Anggota Brimob Langgar Etik, Motif Lindas Ojol Belum Diumumkan

Kadiv Propam: 7 Pelaku Penabrakan Driver Ojol Sudah Diamankan

Kadiv Propam: 7 Pelaku Penabrakan Driver Ojol Sudah Diamankan

Kapolda Metro Jaya Minta Maaf dan Sampaikan Duka Cita kepada Driver Ojol Dilindas Brimob

Kapolda Metro Jaya Minta Maaf dan Sampaikan Duka Cita kepada Driver Ojol Dilindas Brimob

Buntut Insiden May Day, Personel Polda Metro Jaya Diadukan ke Divpropam Polri

Buntut Insiden May Day, Personel Polda Metro Jaya Diadukan ke Divpropam Polri

Chaos! Massa Demonstran Tembaki Gedung DPR Pakai Kembang Api

Chaos! Massa Demonstran Tembaki Gedung DPR Pakai Kembang Api

Ini Foto Kerusuhan di Mako Brimob, Pendemo Marah Ditembaki Gas Air Mata

Ini Foto Kerusuhan di Mako Brimob, Pendemo Marah Ditembaki Gas Air Mata

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Puan Minta Maaf, Tapi Tak Singgung Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR
Nasional
4 menit yang lalu

Puan Minta Maaf, Tapi Tak Singgung Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR

Update Lokasi Demonstrasi di Jakarta: Mako Brimob Kwitang, DPR, Polda Metro Jaya
Nasional
5 menit yang lalu

Update Lokasi Demonstrasi di Jakarta: Mako Brimob Kwitang, DPR, Polda Metro Jaya

Brakk! Gerbang DPR Dijebol Massa, TNI dan Brimob Siaga
Nasional
27 menit yang lalu

Brakk! Gerbang DPR Dijebol Massa, TNI dan Brimob Siaga

Propam Polri Ungkap Identitas Sopir Rantis yang Melindas Ojol Affan
Hukum
32 menit yang lalu

Propam Polri Ungkap Identitas Sopir Rantis yang Melindas Ojol Affan

Mak-mak Berorasi di Markas Polisi, Minta Keadilan Bagi Ojol Affan Kurniawan
Nasional
35 menit yang lalu

Mak-mak Berorasi di Markas Polisi, Minta Keadilan Bagi Ojol Affan Kurniawan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

2

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Demo Mahasiswa Hari Ini, Foto Persiapan Polisi dan ada Mobil Rantis Brimob

5

Riak-Riak Aksi Demo dan Pengaruhnya ke Stabilitas Dunia Usaha

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Para Pembalap Asal Indonesia Jadi Yang Tercepat di Sesi Practice 2 Kelas UB150
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

2

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Demo Mahasiswa Hari Ini, Foto Persiapan Polisi dan ada Mobil Rantis Brimob

5

Riak-Riak Aksi Demo dan Pengaruhnya ke Stabilitas Dunia Usaha