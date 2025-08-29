Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Demo Mahasiswa Hari Ini, Foto Persiapan Polisi dan ada Mobil Rantis Brimob

Mahasiswa BEM SI demo di Polda Metro Jaya tuntut reformasi Polri usai tewasnya Affan Kurniawan, ojol, akibat rantis Brimob. Polisi siaga dengan mobil taktis.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 14:02
Share
Kondisi apel polisi saat mempersiapkan demo mahasiswa hari ini. Ada polisi bersenjata lengkap dan ada juga mobil rantis/Anshary
Kondisi apel polisi saat mempersiapkan demo mahasiswa hari ini. Ada polisi bersenjata lengkap dan ada juga mobil rantis/Anshary

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang aksi demonstrasi besar yang akan digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Polda Metro Jaya, pihak kepolisian telah menyiagakan pasukan lengkap dengan perlengkapan dan juga ada mobil rantis brimob.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, Jumat (29/8/2025), polisi melakukan pengamanan ketat untuk memastikan situasi tetap kondusif, termasuk penempatan sejumlah mobil water cannon, kendaraan rantis Brimob, dan puluhan personel bersenjata yang bersiaga di lokasi.

Sejumlah anggota polisi terlihat melakukan apel kesiapan. Mereka dilengkapi dengan perlengkapan standar, mulai dari helm, pelontar gas air mata, rompi hitam, hingga tongkat. Tidak hanya itu, mobil rantis Brimob yang sering digunakan untuk pengamanan kerusuhan, juga disiagakan dalam pengamanan aksi mahasiswa yang menuntut reformasi Polri ini.

Demo Mahasiswa Hari Ini, Foto Persiapan Polisi dan ada Mobil Rantis Brimob

Mobil rantis Brimob ini baru saja memakan korban jiwa dan menewaskan 1 orang demonstran, yang bekerja sebagai Ojol Gojek, Affan Kurniawan. Affan meminta agar pemerintah menaikkan gaji buruh. Affan adalah driver mitra Gojek yang berjuang saat meminta keadilan. Digilas dan ditindas oleh aparat.

Demo Mahasiswa Hari Ini, Foto Persiapan Polisi dan ada Mobil Rantis Brimob

Dalam berita sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI dan BEM UI bakal menyerukan seruan aksi demonstrasi dengan tuntutan reformasi Polri di Polda Metro Jaya, Jakarta pada hari ini, Jumat (29/8/2025). Aksi ini merupakan salah satu kekecewaan mahasiswa terhadap negara dan para aparat yang harusnya melindungi warga, tetapi malah menindas dan menggilas.

Seruan aksi ini dilakukan setelah insiden salah satu demonstran yang merupakan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan (21) tewas akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob pada aksi unjuk rasa, Kamis (28/8/2025) malam di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Baca Juga : Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

Dalam unggahan BEM SI di akun Instagram, Jumat (29/8/2025) bersama aliansi mahasiswa penggugat mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat Indonesia secara umum untuk turun ke jalan memperjuangkan keadilan. 

“Bersama ini kami ingin menyerukan untuk merapatkan barisan dan menyampaikan Kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, seluruh Mahasiswa, dan Seluruh Masyarakat Indonesia mengenai situasi bangsa kita hari demi hari semakin banyak persoalan dan Refresifitas yang dilakukan aparat penegak hukum (POLRI),” tulis BEM SI dalam unggahan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
1 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
3 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ada Mobil Rantis, Polisi Siaga Jelang Demo Mahasiswa di Polda Metro Jaya

Ada Mobil Rantis, Polisi Siaga Jelang Demo Mahasiswa di Polda Metro Jaya

Kondisi Mako Brimob, Polisi Tembakan Gas Air Mata ke Demonstran Ojol dan Mahasiswa

Kondisi Mako Brimob, Polisi Tembakan Gas Air Mata ke Demonstran Ojol dan Mahasiswa

Ngamuk! Driver Ojol Timpuk Dansab Brimob Polda Metro Jaya Pakai Botol Minuman

Ngamuk! Driver Ojol Timpuk Dansab Brimob Polda Metro Jaya Pakai Botol Minuman

Brimob Anarkis Saat Demo, Pengamat Politik Desak Kapolri dan Kapolda Mundur

Brimob Anarkis Saat Demo, Pengamat Politik Desak Kapolri dan Kapolda Mundur

Ojol & Mahasiswa Geruduk DPR, Bakar Kardus hingga Lempari Botol

Ojol & Mahasiswa Geruduk DPR, Bakar Kardus hingga Lempari Botol

Ada Demo Ojol & Mahasiswa, Hindari Sejumlah Ruas Jalan Ini

Ada Demo Ojol & Mahasiswa, Hindari Sejumlah Ruas Jalan Ini

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ojol & Mahasiswa Geruduk DPR, Bakar Kardus hingga Lempari Botol
Nasional
21 menit yang lalu

Ojol & Mahasiswa Geruduk DPR, Bakar Kardus hingga Lempari Botol

Ngamuk! Driver Ojol Timpuk Dansab Brimob Polda Metro Jaya Pakai Botol Minuman
Nasional
43 menit yang lalu

Ngamuk! Driver Ojol Timpuk Dansab Brimob Polda Metro Jaya Pakai Botol Minuman

Gubernur Pramono Anung: Driver Ojol Affan Tulang Pungung Keluarga
Nasional
51 menit yang lalu

Gubernur Pramono Anung: Driver Ojol Affan Tulang Pungung Keluarga

Rekam Jejak Anggota DPR Ahmad Sahroni, Politikus Nasdem yang Kontroversi
Nasional
58 menit yang lalu

Rekam Jejak Anggota DPR Ahmad Sahroni, Politikus Nasdem yang Kontroversi

Restrukturisasi, Nike Kembali PHK Karyawan
Internasional
1 jam yang lalu

Restrukturisasi, Nike Kembali PHK Karyawan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

2

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?

5

Istana Ungkap Kandidat Menteri Haji Pertama Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Aksi Tuntut Pengusutan Penabrakan Pengemudi Ojek Online
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

2

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?

5

Istana Ungkap Kandidat Menteri Haji Pertama Indonesia