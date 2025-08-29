Bisnis Indonesia Premium
Ada Mobil Rantis, Polisi Siaga Jelang Demo Mahasiswa di Polda Metro Jaya

Polisi siagakan pasukan lengkap dengan peralatan untuk hadapi demo mahasiswa BEM SI di Polda Metro Jaya, Jumat (29/8/2025), tuntut reformasi Polri.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 13:36
Suasana apel menjelang demo mahasiswa BEM SI dan BEM UI di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (29/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Suasana apel menjelang demo mahasiswa BEM SI dan BEM UI di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (29/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi telah menyiagakan pasukan terkait dengan aksi demonstrasi yang bakal digelar oleh BEM SI di Polda Metro Jaya, Jumat (29/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar 13.10 WIB, sejumlah pasukan sudah dipersiapkan untuk menghadapi aksi demo yang bakal digelar oleh kelompok mahasiswa ini.

Nampak, mereka melakukan apel menjelang aksi demo ini. Sejumlah anggota juga terlihat sudah dilengkapi dengan senjata pelontar gas air mata lengkap dengan pelurunya.

Kemudian, seluruh anggota kepolisian juga telah dilengkapi dengan helm, tongkat serta rompi berkelir hitam untuk mengamankan aksi demonstrasi ini. 

Selain itu, sejumlah mobil Brimob, kendaraan water cannon dan mobil rantis juga disiagakan dalam pengamanan ini.

Diberitakan sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI dan BEM UI bakal menyerukan seruan aksi demonstrasi dengan tuntutan reformasi Polri di Polda Metro Jaya, Jakarta pada hari ini, Jumat (29/8/2025).

Seruan aksi ini dilakukan setelah insiden salah satu demonstran yang merupakan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan (21) tewas akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob pada aksi unjuk rasa, Kamis (28/8/2025) malam di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dalam unggahan BEM SI di akun Instagram, Jumat (29/8/2025) bersama aliansi mahasiswa penggugat mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat Indonesia secara umum untuk turun ke jalan memperjuangkan keadilan. 

“Bersama ini kami ingin menyerukan untuk merapatkan barisan dan menyampaikan Kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, seluruh Mahasiswa, dan Seluruh Masyarakat Indonesia mengenai situasi bangsa kita hari demi hari semakin banyak persoalan dan Refresifitas yang dilakukan aparat penegak hukum (POLRI),” tulis BEM SI dalam unggahan tersebut.

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Novita Sari Simamora

