Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gubernur Pramono Anung: Driver Ojol Affan Tulang Pungung Keluarga

Gubernur Jakarta Pramono Anung akan memberikan bantuan kepada keluarga Affan Kurniawan, driver ojol yang tewas dilindas Rantis Brimob Polri.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 15:13
Share
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melayat ke rumah duka, ojol Affan Kurniawan. Affan merupakan korban dari demo 28 Agustus 2025 yang ditabrak oleh mobil rantis Brimob/istimewa
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melayat ke rumah duka, ojol Affan Kurniawan. Affan merupakan korban dari demo 28 Agustus 2025 yang ditabrak oleh mobil rantis Brimob/istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta maupun dirinya secara pribadi akan memberikan bantuan kepada keluarga almarhum Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia karena dilindas Rantis Brimob Polri pada Kamis (28/8/2025).

Sejauh ini, Pramono menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta telah hadir dan memberikan bantuan kepada pihak keluarga Affan. Mulai dari di rumah sakit (RS), rumah duka, maupun pemakaman yang disiapkan di TPU Karet Bivak.

“Tadi pagi saya sudah takziah di rumah Bapak Zulkifli [Ayah Affan], dan pemerintah DKI hadir untuk memberikan bantuan dan support sepenuhnya,” kata Pramono dalam konferensi pers, Jumat (29/8/2025) siang.

Pramono menuturkan usai pembicaraan yang dilakukannya dengan ayahanda Affan, Zulkifli, bahwa Affan memang tulang punggung keluarga. Zulkifli sendiri pun bekerja sebagai ojek.

Kakak dari Affan tercatat sudah bekerja sebagai Office Boy (OB) di salah satu perusahaan, sedangkan adik perempuan dari Affan masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Maka untuk itu tentunya kami akan memberikan, selain KJP, juga hal-hal lain yang bisa membantu keluarga. Tentunya ada bantuan dari Pemerintah DKI Jakarta, tetapi mohon maaf saya tidak bisa sebutkan dan dari saya juga,” lanjut Pramono.

Baca Juga

Selain memberikan kepada keluarga Affan, Pramono juga menyampaikan bahwa Pemerintah DKI Jakarta akan menanggung sebanyak 38 korban demo yang saat ini masih dirawat di sejumlah rumah sakit.

“Juga untuk korban akibat unjuk rasa kurang lebih 38 korban yang semuanya dirawat di beberapa RS, akan menjadi tanggungan Pemerintah DKI sepenuhnya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan [angkanya]” tambahnya.

Adapun, Pramono Anung telah melayat ke rumah duka, Affan Kurniawan yang menjadi korban dari mobil Rantis Brimob Polri dalam demo Kamis (29/8/2025) malam.

Pramono menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Affan karena ditabrak oleh aparat menggunakan mobil rantis. Ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sebab menyerang masyarakat yang menyuarakan suaranya saat demo.

Selain korban meninggal dunia, berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, terdapat 38 pasien luka-luka yang dirawat di sejumlah rumah sakit, antara lain:

RSCM: 1 orang
RS Pelni: 12 orang
RSPP: 8 orang
RS Bhakti Mulia: 5 orang
RS Budi Kemuliaan: 2 orang
RS Patria IKKT: 1 orang
RSAL Mintohardjo: 5 orang
RS Eka Permata Hijau: 1 orang
RSUD Tarakan: 1 orang
RSKD Duren Sawit: 2 orang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
1 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
3 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ojol & Mahasiswa Geruduk DPR, Bakar Kardus hingga Lempari Botol

Ojol & Mahasiswa Geruduk DPR, Bakar Kardus hingga Lempari Botol

Ngamuk! Driver Ojol Timpuk Dansab Brimob Polda Metro Jaya Pakai Botol Minuman

Ngamuk! Driver Ojol Timpuk Dansab Brimob Polda Metro Jaya Pakai Botol Minuman

Massa Driver Ojol Serbu Mako Brimob Kwitang, TNI Siap Siaga

Massa Driver Ojol Serbu Mako Brimob Kwitang, TNI Siap Siaga

Melayat ke Rumah Affan, Gubernur Pramono Sampaikan Belasungkawa

Melayat ke Rumah Affan, Gubernur Pramono Sampaikan Belasungkawa

Pramono: Pengguna Transportasi Umum di Jakarta Cuma 24%

Pramono: Pengguna Transportasi Umum di Jakarta Cuma 24%

Pramono Janji Bakal Gelar Banyak Job Fair Demi Turunkan PHK di Jakarta

Pramono Janji Bakal Gelar Banyak Job Fair Demi Turunkan PHK di Jakarta

Aksi Tuntut Pengusutan Penabrakan Pengemudi Ojek Online

Aksi Tuntut Pengusutan Penabrakan Pengemudi Ojek Online

Respons DPR Soal Tuntutan Copot Kapolri Listyo Sigit Mundur usai Brimob Lindas Ojol

Respons DPR Soal Tuntutan Copot Kapolri Listyo Sigit Mundur usai Brimob Lindas Ojol

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ombudsman Desak Evaluasi Total Tindakan Aparat Dalam Pengamanan Demo
Nasional
41 detik yang lalu

Ombudsman Desak Evaluasi Total Tindakan Aparat Dalam Pengamanan Demo

Ojol & Mahasiswa Geruduk DPR, Bakar Kardus hingga Lempari Botol
Nasional
21 menit yang lalu

Ojol & Mahasiswa Geruduk DPR, Bakar Kardus hingga Lempari Botol

Ngamuk! Driver Ojol Timpuk Dansab Brimob Polda Metro Jaya Pakai Botol Minuman
Nasional
43 menit yang lalu

Ngamuk! Driver Ojol Timpuk Dansab Brimob Polda Metro Jaya Pakai Botol Minuman

Gubernur Pramono Anung: Driver Ojol Affan Tulang Pungung Keluarga
Nasional
51 menit yang lalu

Gubernur Pramono Anung: Driver Ojol Affan Tulang Pungung Keluarga

Rekam Jejak Anggota DPR Ahmad Sahroni, Politikus Nasdem yang Kontroversi
Nasional
58 menit yang lalu

Rekam Jejak Anggota DPR Ahmad Sahroni, Politikus Nasdem yang Kontroversi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

2

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?

5

Istana Ungkap Kandidat Menteri Haji Pertama Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Aksi Tuntut Pengusutan Penabrakan Pengemudi Ojek Online
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

2

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?

5

Istana Ungkap Kandidat Menteri Haji Pertama Indonesia