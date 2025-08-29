Bisnis Indonesia Premium
Ini Foto Kerusuhan di Mako Brimob, Pendemo Marah Ditembaki Gas Air Mata

Ribuan pendemo Ojol di Mako Brimob Kwitang, Jakarta, menuntut keadilan atas tewasnya Affan Kurniawan yang dilindas mobil Brimob. Polisi menembaki massa dengan gas air mata.
Himawan Listya Nugraha
Himawan Listya Nugraha - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 16:49
Pengujuk rasa dari pengemudi ojek online (ojol) dan lainnya melakukan aksi di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta, Jumat (28/8/2025). Mereka menuntut pengusutan tuntas atas pengemudi ojol Affan Kurniawan yang meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi 28 Agustus malam./Bisnis/Himawan L Nugraha
Pengujuk rasa dari pengemudi ojek online (ojol) dan lainnya melakukan aksi di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta, Jumat (28/8/2025). Mereka menuntut pengusutan tuntas atas pengemudi ojol Affan Kurniawan yang meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi 28 Agustus malam./Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Pedihnya gas air mata yang kadarluarsa yang ditembaki ke kerumunan massa, tampaknya tidak sebanding dengan pedihnya kehilangan seorang teman seperjuangan.

Ratusan bahkan hingga ribuan orang mendatangi Markas Mako Brimob Kwitang sejak Jumat (29/8/2025) pagi. Massa ini datang menuntut keadilan, karena driver Ojol, Affan Kurniawan dilindas mobil rantis polisi Brimob hingga akhirnya tewas.

Sejak Jumat pagi, massa sudah melempari markas tersebut dengan batu dan sebagian orang ada juga yang membawa kayu. Pendemo kecewa, karena aksi anarkis polisi terhadap pendemo yang datang ingin menyampaikan aspirasi, tetapi malah digilas dengan mobil rantis berbobot 10 ton.

Ini foto-foto demo hari ini, Jumat (29/8/2025):

Ini Foto Kerusuhan di Mako Brimob, Pendemo Marah Ditembaki Gas Air Mata

Pengujuk rasa dari pengemudi ojek online (ojol) dan lainnya melakukan aksi di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta, Jumat (28/8/2025). Mereka menuntut pengusutan tuntas atas pengemudi ojol Affan Kurniawan yang meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi 28 Agustus malam./Bisnis/Himawan L Nugraha

Ini Foto Kerusuhan di Mako Brimob, Pendemo Marah Ditembaki Gas Air Mata

Aparat TNI berupaya menenangkan massa, pendemo, dan Ojol yang marah. Kemarahan pendemo dipicu oleh aksi anarkis polisi Brimob yang melindas seorang ojol hingga akhirnya menghembuskan nyawa./Bisnis/Himawan L Nugraha

Ini Foto Kerusuhan di Mako Brimob, Pendemo Marah Ditembaki Gas Air Mata

Kerumunan TNI yang berupaya menenangkan massa dan pendemo Ojol. Bisnis/Himawan L Nugraha

Ini Foto Kerusuhan di Mako Brimob, Pendemo Marah Ditembaki Gas Air Mata

Tuntutan Ojol yang meminta keadilan, agar polisi dan pihak Brimob yang bertugas dihukum seadil-adilnya. Pendemo juga meminta Kapolri turun dari jabatannya./Bisnis/Himawan L Nugraha

Ini Foto Kerusuhan di Mako Brimob, Pendemo Marah Ditembaki Gas Air Mata

Pendemo marah kepada polisi, karena mobil rantis Brimob telah melindas seorang Ojol bernama Affan Kurniawan hingga akhirnya tewas. Massa mendatangi Mako Brimob dan meminta keadilan. Polisi kemudian menembaki gas air mata ke kerumunan pendemo/Bisnis/Himawan L Nugraha 

Ini Foto Kerusuhan di Mako Brimob, Pendemo Marah Ditembaki Gas Air Mata

Demo Ojol menuntut keadilan. Saat demo berlangsung, TNI berbaur dengan massa dan berusaha menenangkan massa. Namun, setelah itu, polisi menembaki kerumunan massa dengan gas air mata./ Bisnis/Himawan L Nugraha

Ini Foto Kerusuhan di Mako Brimob, Pendemo Marah Ditembaki Gas Air Mata

Pendemo membantu seseorang yang pingsan karena tembakan gas air mata. Polisi menembaki massa dengan gas air mata, sehingga ini membuat pendemo berpencar menghindari gas air mata./Bisnis/Himawan L Nugraha

Penulis : Himawan Listya Nugraha
Editor : Novita Sari Simamora

