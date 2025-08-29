Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Chaos! Massa Demonstran Tembaki Gedung DPR Pakai Kembang Api

Massa demonstran menembaki Gedung DPR RI dengan kembang api sebagai bentuk protes atas meninggalnya Affan Kurniawan yang dilindas mobil Brimob.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 17:11
Share
Massa aksi mulai memadati kawasan depan Gerbang Utama Gedung DPR RI, Senayan, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Jumat (29/8/2025) - BISNIS/Surya Dua Artha Simanjuntak.
Massa aksi mulai memadati kawasan depan Gerbang Utama Gedung DPR RI, Senayan, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Jumat (29/8/2025) - BISNIS/Surya Dua Artha Simanjuntak.

Bisnis.com, JAKARTA - Massa aksi terpantau mulai menembaki kembang api ke dalam area Gerbang Utama Kompleks DPR/MPR, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (29/8/2025) sore.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar pukul 16.40 WIB kembang api mulai ditembakkan ke dalam area Gedung DPR, sehingga awak media yang berada di dalam area Kompleks Parlemen pun mengamankan diri ke lokasi yang aman.

Adapun, pasukan TNI mulai turun tangan sejak pukul 15.00 WIB. Massa sendiri mulai memadati depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen Senayan sekitar pukul 14.00 WIB.

Setelahnya, massa perlahan semakin ramai usai sejumlah mahasiswa dengan almamater biru langit dan biru dongker bergabung. Mereka berorasi, membakar kardus, bernyanyi bersama, melempari botol ke dalam kompleks, hingga menggedor-gedor gerbang besi DPR/MPR.

Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi pembatalan kenaikan tunjangan DPR hingga mengecam aksi kekerasan polisi yang memakan korban jiwa.

Sebagaimana diketahui, pengemudi ojol Affan Kurniawan meninggal dunia akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob pada Kamis (28/8/2025) malam, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Baca Juga

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara dan meminta maaf atas peristiwa terlindasnya pengemudi ojol oleh rantis Brimob tersebut.

Dia mengatakan saat ini pihaknya bakal melakukan evaluasi dan melakukan tindakan terhadap pengemudi rantis Brimob tersebut melalui Divpropam Polri.

"Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya," ujar Sigit kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

Selain di Gedung DPR, massa aksi juga memadati beberapa titik, seperti Markas Komando (Mako) Brimob di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, dan Markas Polda Metro Jaya, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
2 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
4 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Puan Minta Maaf, Tapi Tak Singgung Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR

Puan Minta Maaf, Tapi Tak Singgung Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR

Update Lokasi Demonstrasi di Jakarta: Mako Brimob Kwitang, DPR, Polda Metro Jaya

Update Lokasi Demonstrasi di Jakarta: Mako Brimob Kwitang, DPR, Polda Metro Jaya

Aksi Solidaritas Affan di Bandung Memanas, Massa Bakar Rumah Milik MPR

Aksi Solidaritas Affan di Bandung Memanas, Massa Bakar Rumah Milik MPR

Demonstrasi Pecah di Medan, Massa Geruduk Gedung DPRD Sumut

Demonstrasi Pecah di Medan, Massa Geruduk Gedung DPRD Sumut

Brakk! Gerbang DPR Dijebol Massa, TNI dan Brimob Siaga

Brakk! Gerbang DPR Dijebol Massa, TNI dan Brimob Siaga

Propam Polri Tetapkan 7 Anggota Brimob Langgar Etik, Motif Lindas Ojol Belum Diumumkan

Propam Polri Tetapkan 7 Anggota Brimob Langgar Etik, Motif Lindas Ojol Belum Diumumkan

Massa Demo Padati Depan DPR, Jalan Gatot Subroto Ditutup!

Massa Demo Padati Depan DPR, Jalan Gatot Subroto Ditutup!

Ojol & Mahasiswa Geruduk DPR, Bakar Kardus hingga Lempari Botol

Ojol & Mahasiswa Geruduk DPR, Bakar Kardus hingga Lempari Botol

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Puan Minta Maaf, Tapi Tak Singgung Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR
Nasional
5 menit yang lalu

Puan Minta Maaf, Tapi Tak Singgung Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR

Update Lokasi Demonstrasi di Jakarta: Mako Brimob Kwitang, DPR, Polda Metro Jaya
Nasional
6 menit yang lalu

Update Lokasi Demonstrasi di Jakarta: Mako Brimob Kwitang, DPR, Polda Metro Jaya

Brakk! Gerbang DPR Dijebol Massa, TNI dan Brimob Siaga
Nasional
27 menit yang lalu

Brakk! Gerbang DPR Dijebol Massa, TNI dan Brimob Siaga

Propam Polri Ungkap Identitas Sopir Rantis yang Melindas Ojol Affan
Hukum
32 menit yang lalu

Propam Polri Ungkap Identitas Sopir Rantis yang Melindas Ojol Affan

Mak-mak Berorasi di Markas Polisi, Minta Keadilan Bagi Ojol Affan Kurniawan
Nasional
36 menit yang lalu

Mak-mak Berorasi di Markas Polisi, Minta Keadilan Bagi Ojol Affan Kurniawan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

2

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Demo Mahasiswa Hari Ini, Foto Persiapan Polisi dan ada Mobil Rantis Brimob

5

Riak-Riak Aksi Demo dan Pengaruhnya ke Stabilitas Dunia Usaha

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Para Pembalap Asal Indonesia Jadi Yang Tercepat di Sesi Practice 2 Kelas UB150
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

2

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Demo Mahasiswa Hari Ini, Foto Persiapan Polisi dan ada Mobil Rantis Brimob

5

Riak-Riak Aksi Demo dan Pengaruhnya ke Stabilitas Dunia Usaha