Penampakan Mobil Provost Hancur saat Aksi Demo Mahasiswa di Polda Metro Jaya

Mobil Provost polisi dirusak mahasiswa dan driver ojol saat demonstrasi di Polda Metro Jaya, Jumat (29/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Satu unit mobil Provost polisi telah dirusak massa aksi demonstrasi di Polda Metro Jaya pada Jumat (29/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, terlihat rombongan massa aksi memenuhi Jalan Jenderal Sudirman menuju Blok M atau tepatnya di depan Gerbang Polda Metro Jaya.

Kala itu, rombongan mobil polisi mau melintasi jalan tersebut. Namun, mobil itu dicegat massa dan langsung mendapatkan serangan oleh massa aksi.

Hasilnya, mobil sedan Toyota milik Provos mengalami kerusakan berat mulai dari kap mobil, body dan kaca mengalami kerusakan.

Di samping itu, truk dan bus milik kepolisian kembali mundur ke gerbang Polda Metro Jaya.

Adapun, hingga kini kondisi arus lalu lintas nampak padat merayap usai rombongan aksi tumpah ke Jalan Jenderal Sudirman depan Polda Metro Jaya.

Diberitakan sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI dan BEM UI bakal menyerukan seruan aksi demonstrasi dengan tuntutan reformasi Polri di Polda Metro Jaya, Jakarta pada hari ini, Jumat (29/8/2025).

Aksi ini merupakan salah satu kekecewaan mahasiswa terhadap negara dan para aparat yang harusnya melindungi warga, tetapi malah menindas dan menggilas.

Seruan aksi ini dilakukan setelah insiden salah satu demonstran yang merupakan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan (21) tewas akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob pada aksi unjuk rasa, Kamis (28/8/2025) malam di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.