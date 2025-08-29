Demo di Depan Polda Metro Jaya Memanas! Mahasiswa dan Driver Ojol Teriak: Pembunuh

Bisnis.com, JAKARTA — Massa aksi demonstrasi untuk merespons insiden tewasnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan oleh mobil rantis Brimob mulai merangsek ke markas Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, massa demonstran masuk melalui gerbang Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman menuju arah Blok M.

Mereka masuk dengan mudah saat menembus markas Polda Metro Jaya itu.

Demonstran yang terdiri dari mahasiswa dan driver ojol ini terus menyanyikan lagu-lagu perjuangan, salah satunya Buruh Tani.

Awalnya, mereka sempat berdialog dengan perwakilan kepolisian. Demonstran meminta agar Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri untuk langsung menemui mereka.

"Kapolda mau turun kesini atau kita yang jemput?" ujar orator saat berhadapan dengan perwakilan kepolisian.

Di lain sisi, terlihat kepolisian dengan pengamanan lengkap seperti helm dan tameng berjejer menghadap aksi demonstrasi tersebut.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada 15.20 WIB, mahasiswa terus berdatangan lokasi di depan gerbang Polda Metro Jaya jalan Gatot Subroto.

"Pembunuh, pembunuh, pembunuh," ujar massa aksi di Polda Metro Jaya.

Massa mulai berorasi di depan anggota yang berjaga di depan gerbang Polda Metro. Selain itu, terlihat juga Jalan Gatot Subroto mulai dilakukan penutupan setengah ruas oleh massa aksi.

Dengan demikian, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto depan Polda Metro Jaya tampak padat karena hanya memiliki satu jalur yang memuat satu mobil.

Diberitakan sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI dan BEM UI bakal menyerukan seruan aksi demonstrasi dengan tuntutan reformasi Polri di Polda Metro Jaya, Jakarta pada hari ini, Jumat (29/8/2025).

Aksi ini merupakan salah satu kekecewaan mahasiswa terhadap negara dan para aparat yang harusnya melindungi warga, tetapi malah menindas dan menggilas.

Seruan aksi ini dilakukan setelah insiden salah satu demonstran yang merupakan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan (21) tewas akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob pada aksi unjuk rasa, Kamis (28/8/2025) malam di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.