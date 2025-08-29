Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terungkap! Identitas Asli 7 Anggota Brimob yang Melindas Ojol Affan

Kapolda Metro Jaya mengungkap identitas 7 anggota Brimob yang melindas ojol Affan Kurniawan. Berikut nama-namanya.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 18:08
Share
Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri saat menemui massa demo aksi solidaritas Affan Kurniawan di Polda Metro Jaya pada Jumat (29/8/2025). - BISNIS/Anshary Madya Sukma.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri saat menemui massa demo aksi solidaritas Affan Kurniawan di Polda Metro Jaya pada Jumat (29/8/2025). - BISNIS/Anshary Madya Sukma.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri telah mengungkapkan nama terang dari tujuh tersangka yang melindas pengemudi ojol Affan Kurniawan (21).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar 17.00 WIB, eks Wakabareskrim itu menemui massa di Polda Metro Jaya pada Jumat (29/8/2025). Awalnya, Asep memberikan pernyataan soal komitmennya dalam menuntaskan kasus kematian Affan Kurniawan yang dilindas mobil Brimob.

Jenderal polisi bintang dua ini kemudian mengemukakan identitas dari tujuh tersangka terkait kematian Affan. Hanya saja, Asep mengemukakan soal inisial dari ketujuh tersangka tersebut.

Namun, massa aksi tidak puas dengan jawaban Asep. Setelahnya, Asep membuka catatan dan mengemukakan nama-nama yang berada di mobil rantis Brimob saat melindas Affan.

Tujuh tersangka itu yakni Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David.

Diberitakan sebelumnya, Kadivpropam Polri, Irjen Abdul Karim menyatakan bahwa ketujuh polisi ini terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Adapun, mereka telah ditempatkan selama 20 hari di Penempatan Khusus (Patsus).

Baca Juga

"Tujuh orang terduga pelanggar telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian," tutur Abdul Karim di Bareskrim Polri, Jumat (29/8/2025).

Sebelumnya, Divisi Propam Mabes Polri telah menetapkan tujuh orang terduga pelaku yang melindas driver ojol Affan Kurniawan, melanggar kode etik kepolisian.

Dari gelar perkara awal, polisi menemukan bahwa Bripka R merupakan sopir dari kendaraan taktis itu.

Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Abdul Karim menerangkan, tujuh anggota yang telah ditetapkan Propam melanggar kode etik kepolisian, berada di dalam kendaraan taktis (Rantis) saat itu. Tepat berada di sebelah kursi sopir adalah Kompol C.

"Adapun pengemudi yang mengemudikan kendaraan tersebut yaitu Bripka R, sedangkan yang duduk di sebelah pengemudi yaitu Kompol C," kata Abdul Karim dalam konferensi pers, Jumat (29/8/2025).

Sementara itu, lima orang lainnya, duduk di bagian belakang mobil. Mereka adalah Aipda R, Briptu D, Briptu M, Baraka J, dan Baraka Y. Dengan begitu, Kompol C merupakan anggota kepolisian dengan pangkat tertinggi saat itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
4 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
6 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Potret Ribuan Massa Berjubel di Depan Polda Metro, Dominan Warna Kuning

Potret Ribuan Massa Berjubel di Depan Polda Metro, Dominan Warna Kuning

Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Malang Berjalan Damai, Diwarnai Doa Bersama

Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Malang Berjalan Damai, Diwarnai Doa Bersama

Sempat Diguyur Hujan, Aksi Massa dan Polisi di Jakarta Kembali Memanas hingga Saling Serang

Sempat Diguyur Hujan, Aksi Massa dan Polisi di Jakarta Kembali Memanas hingga Saling Serang

Tak Hanya di Jakarta, Demo di Solo dan Bandung Berujung Ricuh

Tak Hanya di Jakarta, Demo di Solo dan Bandung Berujung Ricuh

Demo Sore Ini, Hujan Deras Urai Massa Aksi di Depan Mapolda

Demo Sore Ini, Hujan Deras Urai Massa Aksi di Depan Mapolda

BEM-SI Kepung Polda Metro Jaya Tuntut Keadilan Affan Kurniawan, Ojol yang Tewas Dilindas Brimob

BEM-SI Kepung Polda Metro Jaya Tuntut Keadilan Affan Kurniawan, Ojol yang Tewas Dilindas Brimob

Penampakan Mobil Provost Hancur saat Aksi Demo Mahasiswa di Polda Metro Jaya

Penampakan Mobil Provost Hancur saat Aksi Demo Mahasiswa di Polda Metro Jaya

Demo di Depan Polda Metro Jaya Memanas! Mahasiswa dan Driver Ojol Teriak: Pembunuh

Demo di Depan Polda Metro Jaya Memanas! Mahasiswa dan Driver Ojol Teriak: Pembunuh

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Usut Mobil Brimob Lindas Ojol, Propam Polri Libatkan Pihak Eksternal
Nasional
3 menit yang lalu

Usut Mobil Brimob Lindas Ojol, Propam Polri Libatkan Pihak Eksternal

Sempat Diguyur Hujan, Aksi Massa dan Polisi di Jakarta Kembali Memanas hingga Saling Serang
Nasional
15 menit yang lalu

Sempat Diguyur Hujan, Aksi Massa dan Polisi di Jakarta Kembali Memanas hingga Saling Serang

Demo Sore Ini, Hujan Deras Urai Massa Aksi di Depan Mapolda
Nasional
31 menit yang lalu

Demo Sore Ini, Hujan Deras Urai Massa Aksi di Depan Mapolda

Headline Media Asing Setelah Demo Jakarta Berujung Rantis Brimob Lindas Ojol
Nasional
37 menit yang lalu

Headline Media Asing Setelah Demo Jakarta Berujung Rantis Brimob Lindas Ojol

Massa Aksi Bertahan di Depan Gedung DPR meski Hujan Deras
Nasional
1 jam yang lalu

Massa Aksi Bertahan di Depan Gedung DPR meski Hujan Deras

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

2

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Link CCTV Pantau Demo di DPR dan Sekitar Polda Metro Jaya Hari Ini, 29 Agustus 2025

5

Demo Mahasiswa Hari Ini, Foto Persiapan Polisi dan ada Mobil Rantis Brimob

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Potret Ribuan Massa Berjubel di Depan Polda Metro, Dominan Warna Kuning
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

2

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Link CCTV Pantau Demo di DPR dan Sekitar Polda Metro Jaya Hari Ini, 29 Agustus 2025

5

Demo Mahasiswa Hari Ini, Foto Persiapan Polisi dan ada Mobil Rantis Brimob