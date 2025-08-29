Bisnis Indonesia Premium
Demo Jakarta 29 Agustus Malam: Massa Balik ke Polda Metro Jaya, Brimob di Kwitang Tambah Pasukan

Demo Jakarta 29 Agustus malam kembali memanas; massa menuju Polda Metro Jaya, sementara Brimob dan TNI menambah pasukan di Kwitang untuk mengendalikan situasi.
MG Noviarizal Fernandez, Sholahuddin Al Ayyubi
MG Noviarizal Fernandez & Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 20:27
Massa merekam aksi demo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (28/8/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Massa merekam aksi demo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (28/8/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Demonstrasi di depan Polda Metro Jaya kembali berlanjut. Massa yang sebelumnya dipukul mundur dengan water canon dan gas air mata kembali mendatangi Jalan Sudirman.

Perlahan, massa kembali menyemut mulai dari bawah jalan layang Semanggi sehingga membentuk lautan manusia.

Pantauan Bisnis di lokasi, pihak kepolisian terlihat bertahan melihat kerumunan massa dari arah Simpang Semanggi.

Kondisi di Markas Brimob Kwitang, Jakarta

Sementara itu di kawasan Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, ratusan anggota Brimob bersenjata lengkap ditambah ke Markas Komando Brigade Mobil Kwitang. Pasukan yang baru datang ini juga langsung bertindak memukul mundur demonstran.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi saat ini, ratusan demonstran masih mencoba masuk ke dalam Mako Brimob Kwitang, meski Brimob Kwitang sudah mendapatkan kekuatan baru.

Para demonstran melemparkan botol beling, batu, petasan hingga bom molotov ke arah dalam Mako Brimob Kwitang sebagai bentuk protes.

Mengimbangi kondisi yang semakin panas, TNI pun juga mempertebal pengamanan dengan mendatangkan ratusan personil dari Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) ke sekitar lokasi antara demonstran dan Brimob.

Kopasgat sendiri bertugas menjaga jarak agar personil Brimob tidak memasuki Mako Korps Marinir yang berlokasi tidak jauh dari lokasi bentrokan antara Brimob-demonstran.

Penulis : MG Noviarizal Fernandez & Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Anggara Pernando

