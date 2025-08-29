Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Kunjungi Rumah Duka Affan Kurniawan Driver Ojol

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi rumah duka Affan Kurniawan, driver ojol yang meninggal akibat insiden dengan polisi. Prabowo menyampaikan belasungkawa dan menegaskan insiden akan diusut tuntas.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 22:03
Share
Presiden Prabowo berjanji akan mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan Polisis Brimob yang menyebabkan Ojol Affan Kurniawan meninggal dunia/istimewa
Presiden Prabowo berjanji akan mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan Polisis Brimob yang menyebabkan Ojol Affan Kurniawan meninggal dunia/istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengunjungi rumah duka alm. Affan Kurniawan pengemudi ojek online (Ojol) yang meninggal dunia usai terlindas petugas polisi saat aksi demonstrasi di Jakarta.

Berdasarkan laporan live melalui televisi, Prabowo yang hadir mengenakan kemeja safari warna krem dan peci hitam sempat masuk ke dalam rumah. Namun, Prabowo belum memberikan pernyataan apapun kepada awak media.

Sejumlah menteri yang turut mendampingi Prabowo antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

Sebelumnya, Prabowo telah menyampaikan belasungkawa dalam keterangan pers di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jumat (29/8/2025).

“Atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya, serta memberikan perhatian khusus kepada baik orang tuanya, adik-adik, dan kakak-kakaknya,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan dirinya terkejut sekaligus kecewa atas tindakan aparat yang dinilai berlebihan dalam pengamanan aksi. Dia mengaku telah memerintahkan agar insiden tersebut diusut secara tuntas, transparan, dan semua pihak yang terlibat diminta bertanggung jawab.

Baca Juga

“Seandainya ditemukan bahwa mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, kita akan ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Di sisi lain, Prabowo mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak terprovokasi pihak-pihak yang ingin menciptakan kekacauan. Menurutnya, ada kelompok tertentu yang sengaja menginginkan kerusuhan, namun hal itu sama sekali tidak menguntungkan rakyat.

Seperti diketahui, Affan Kurniawan, driver ojek online menghembuskan napas terakhirnya di RSCM usai dilindas oleh anggota mobil rantas barakuda Brimob pada 28 Agustus 2025.

Sebelumnya beredar video mobil rantis yang diduga dikendarai oleh anggota Brimob menabrak beberapa orang pria, termasuk Affan Kurniawan yang bekerja sebagai driver ojol.

Warga setempat dan para pendemo kemudian mengejar mobil rantis ini hingga sampai ke markas Brimob. Kebrutalan aparat ini merupakan pelanggaran HAM bagi warga yang melakukan demo.

Kejadian tersebut membuat seluruh pengemudi ojol di Jakarta melakukan aksi demo solidaritas. Mulai dari mengantarkan jenazah Affan ke pemakaman di Karet Bivak hingga aksi demo di Mako Brimob. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rio Sandy Pradana
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Profit Race Among E-Commerce Issuers: BUKA, BELI, and GOTO in H1/2025
Premium
2 jam yang lalu

Profit Race Among E-Commerce Issuers: BUKA, BELI, and GOTO in H1/2025

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
7 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Perbandingan Anggaran Polri dan DPR Era Jokowi dan Prabowo, Siapa Paling Royal?

Perbandingan Anggaran Polri dan DPR Era Jokowi dan Prabowo, Siapa Paling Royal?

Pernyataan Lengkap Prabowo soal Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis Brimob

Pernyataan Lengkap Prabowo soal Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis Brimob

Prabowo Berduka Cita atas Tewasnya Driver Ojol Affan Kurniawan

Prabowo Berduka Cita atas Tewasnya Driver Ojol Affan Kurniawan

Klub Marseille Beri Hormat Soal Tragedi Affan Kurniawan Driver Ojol

Klub Marseille Beri Hormat Soal Tragedi Affan Kurniawan Driver Ojol

Tak Cuma Jakarta, Aksi Demo Rusuh Meluas ke Solo, Semarang hingga Medan

Tak Cuma Jakarta, Aksi Demo Rusuh Meluas ke Solo, Semarang hingga Medan

Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR

Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR

Kritik Pedas Ahok ke DPR Usai Unjuk Rasa Berujung Affan Meregang Nyawa

Kritik Pedas Ahok ke DPR Usai Unjuk Rasa Berujung Affan Meregang Nyawa

Mabes Polri Hadirkan Tujuh Anggota Brimob Terduga Pelaku Tewasnya Ojol Affan Kurniawan

Mabes Polri Hadirkan Tujuh Anggota Brimob Terduga Pelaku Tewasnya Ojol Affan Kurniawan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Kunjungi Rumah Duka Affan Kurniawan Driver Ojol
Nasional
34 menit yang lalu

Prabowo Kunjungi Rumah Duka Affan Kurniawan Driver Ojol

Kopasgat Cegah Massa Lanjutkan Demo di Mako Brimob Kwitang
Nasional
1 jam yang lalu

Kopasgat Cegah Massa Lanjutkan Demo di Mako Brimob Kwitang

Jelang Tengah Malam, Aksi di Depan DPR Kian Panas! Pagar Berhasil Dijebol
Nasional
1 jam yang lalu

Jelang Tengah Malam, Aksi di Depan DPR Kian Panas! Pagar Berhasil Dijebol

Tak Cuma Jakarta, Aksi Demo Rusuh Meluas ke Solo, Semarang hingga Medan
Nasional
1 jam yang lalu

Tak Cuma Jakarta, Aksi Demo Rusuh Meluas ke Solo, Semarang hingga Medan

Media Asing Soroti IHSG dan Rupiah Ambles Gegara Demo DPR Ricuh
Nasional
2 jam yang lalu

Media Asing Soroti IHSG dan Rupiah Ambles Gegara Demo DPR Ricuh

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

2

Link CCTV Pantau Demo di DPR dan Sekitar Polda Metro Jaya Hari Ini, 29 Agustus 2025

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Demo Jakarta 29 Agustus Malam: Massa Balik ke Polda Metro Jaya, Brimob di Kwitang Tambah Pasukan

5

Demo Mahasiswa Hari Ini, Foto Persiapan Polisi dan ada Mobil Rantis Brimob

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

2

Link CCTV Pantau Demo di DPR dan Sekitar Polda Metro Jaya Hari Ini, 29 Agustus 2025

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Demo Jakarta 29 Agustus Malam: Massa Balik ke Polda Metro Jaya, Brimob di Kwitang Tambah Pasukan

5

Demo Mahasiswa Hari Ini, Foto Persiapan Polisi dan ada Mobil Rantis Brimob