Prabowo Berduka Cita atas Tewasnya Driver Ojol Affan Kurniawan

Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas wafatnya driver ojol Affan Kurniawan yang tewas dilindas kendaraan Rantis Brimob Polri.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 12:21
Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan resmi soal tewasnya driver ojol Affan Kurniawan akibat dilindas mobil rantis Brimob saat aksi demonstrasi pada Kamis malam (28/8/2025). Dok BPMI Setpres RI
Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan resmi soal tewasnya driver ojol Affan Kurniawan akibat dilindas mobil rantis Brimob saat aksi demonstrasi pada Kamis malam (28/8/2025). Dok BPMI Setpres RI

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (Ojol) yang meninggal dunia usai terlindas petugas polisi saat aksi demonstrasi di Jakarta, Kamis (28/8/2025) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo dalam keterangan pers di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jumat (29/8/2025).

“Atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya, serta memberikan perhatian khusus kepada baik orang tuanya, adik-adik, dan kakak-kakaknya,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan dirinya terkejut sekaligus kecewa atas tindakan aparat yang dinilai berlebihan dalam pengamanan aksi. Dia mengaku telah memerintahkan agar insiden tersebut diusut secara tuntas, transparan, dan semua pihak yang terlibat diminta bertanggung jawab.

“Seandainya ditemukan bahwa mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, kita akan ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Di sisi lain, Prabowo mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak terprovokasi pihak-pihak yang ingin menciptakan kekacauan. Menurutnya, ada kelompok tertentu yang sengaja menginginkan kerusuhan, namun hal itu sama sekali tidak menguntungkan rakyat.

“Bangsa kita sedang berbenah diri, sedang mengumpulkan semua tenaga, kekuatan, dan kekayaan untuk bangkit membangun negara yang kuat, sejahtera, serta berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan,” katanya.

Prabowo menegaskan aspirasi masyarakat tetap sah untuk disampaikan. Namun, harus dilakukan dengan tertib dan damai. Dia menyatakan bahwa pemerintahakan mencatat dan menindaklanjuti semua keluhan yang disuarakan rakyat.

“Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah, silakan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki,” pungkas Prabowo.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Fitri Sartina Dewi

