Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya Ikut Tabur Bunga di Pemakaman Affan Kurniawan

Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya hadir dalam pemakaman Affan Kurniawan, korban terlindas kendaraan taktis. Polisi berjanji mengusut tuntas insiden ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri didampingi Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono hadir dalam pemakaman korban terlindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob Affan Kurniawan (21).

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, keduanya hadir menggunakan pakaian dinas khas kepolisian. Kedua pejabat polisi itu juga turut melakukan tabur bunga selepas acara pemakaman.

Saat melakukan prosesi tabur bunga, puluhan pengemudi ojek online masih mengelilingi makam Affan. Edi dan Dekananto melakukan prosesi itu dengan disaksikan oleh keluarga korban dan puluhan driver ojek online lainnya.

Dengan wadah bunga dipegang oleh Dekananto, kedua pejabat kepolisian itu menaburkan bunga secara bergantian ke atas makam Affan. Beberapa kali, Edi tampak menundukkan kepalanya.

Saat ditemui wartawan, Edi menyebut akan mengusut tuntas pelaku yang menyebabkan tewasnya Affan. Hingga saat ini, kepolisian disebut telah memeriksa tujuh anggotanya.

Namun, ketika ditanya mengenai reformasi Polri, sebab kejadian ini telah berulang kali terjadi, Edi hanya mengucapkan permintaan maaf berulang kali atas kejadian ini.

"Saat ini saya mewakili Polda Metro Jaya, memohon maaf kepada seluruh masyarakat," katanya singkat.

Dalam kesempatan terpisah, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban dalam insiden polisi yang melindas pengemudi ojek online Affan Kurniawan.