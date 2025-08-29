Bisnis Indonesia Premium
Kasus Ojol Affan Kurniawan, Prabowo Janji Usut Tuntas Aksi Kekerasan oleh Polisi Brimob

Presiden Prabowo menyampaikan duka cita atas wafatnya Affan Kurniawan dan berjanji mengusut tuntas insiden tersebut. Ia mengimbau masyarakat tetap tenang.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 12:16
Presiden Prabowo Subianto berjanji akan usut tuntas aksi kekerasan yang dilakukan Polisi Brimob/BPMI Setpres
Presiden Prabowo Subianto berjanji akan usut tuntas aksi kekerasan yang dilakukan Polisi Brimob/BPMI Setpres

Bisnis,com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia usai terlindas petugas polisi Brimob saat aksi demonstrasi di Jakarta, Kamis (28/8/2025) malam. 

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo dalam keterangan pers di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jumat (29/8/2025).

“Atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya, serta memberikan perhatian khusus kepada baik orang tuanya, adik-adik, dan kakak-kakaknya,” ujar Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu menegaskan dirinya terkejut sekaligus kecewa atas tindakan aparat yang dinilai berlebihan dalam pengamanan aksi. Ia telah memerintahkan agar insiden tersebut diusut secara tuntas, transparan, dan semua pihak yang terlibat diminta bertanggung jawab.

“Seandainya ditemukan bahwa mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, kita akan ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Di sisi lain, Prabowo mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak terprovokasi pihak-pihak yang ingin menciptakan kekacauan. 

“Bangsa kita sedang berbenah diri, sedang mengumpulkan semua tenaga, kekuatan, dan kekayaan untuk bangkit membangun negara yang kuat, sejahtera, serta berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan,” katanya.

Prabowo menegaskan aspirasi masyarakat tetap sah untuk disampaikan, tetapi harus dilakukan dengan tertib dan damai. Pemerintah, katanya, akan mencatat dan menindaklanjuti semua keluhan yang disuarakan rakyat.

“Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah, silakan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki,” pungkas Prabowo.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Novita Sari Simamora

