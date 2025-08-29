Jusuf Hamka Siap Berikan Beasiswa Bagi Keluarga Affan Kurniawan

Jusuf Hamka akan memberikan beasiswa dan jaminan kerja bagi keluarga Affan Kurniawan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha jalan tol nasional Jusuf Hamka alias Babah Alun bakal memberikan beasiswa pendidikan bagi keluarga korban terlindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob Affan Kurniawan (21). Hal itu diucapkan oleh Jusuf Hamka saat menghadiri pemakaman Affan di TPU Karet Bivak, Jumat (29/8/2025).

Bos emiten jalan tol PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) itu semula hadir sendirian ke TPU Karet Bivak. Pria yang mengenakan kemeja putih bergaris biru itu menekankan pentingnya pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan tenang.

Selain itu, Jusuf Hamka menerangkan bahwa dirinya siap membantu keluarga Affan untuk mengenyam pendidikan selepas ditinggal oleh Affan sebagai tulang punggung keluarga.

"Dan saya memesankan kepada keluarga Affan, kalau memang Affan sebagai tulang punggung keluarga, kami berkenan untuk membantu, misalnya masih ada yang sekolah, untuk memberikan beasiswa," katanya singkat.

Jusuf Hamka menegaskan, dirinya siap untuk membiayai pendidikan keluarga Affan hingga lulus. Bahkan, dia menyebut akan menjamin pekerjaannya setelah itu.

"Pokoknya pendidikan sampai lulus, nanti kalau sudah lulus kerjaannya dijamin," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Affan merupakan driver ojol Gojek menjadi korban dari kekerasan aparat. Dia dilindas secara brutal menggunakan mobil rantis oleh Brimob saat aksi demo di DPR pada Kamis (28/8/2025).

Nyawa Affan tak terselamatkan usai aksi keji tersebut. Dalam hal ini, pengemudi ojol sempat menggeruduk markas Brimob Polda Metro Jaya pada malam hingga dini hari.

Adapun, Divpropam Mabes Polri telah terjun langsung dalam peristiwa ini dan mengamankan tujuh pelaku untuk diperiksa di Mako Brimob Kwitang. Inisial tujuh pelaku tersebut antara lain Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka G.