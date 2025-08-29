Bisnis Indonesia Premium
Jusuf Hamka Siap Berikan Beasiswa Bagi Keluarga Affan Kurniawan

Jusuf Hamka akan memberikan beasiswa dan jaminan kerja bagi keluarga Affan Kurniawan.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 12:29
Pengusaha jalan tol nasional Jusuf Hamka alias Babah Alun menyambangi TPU Karet Bivak, Jakarta, yang menjadi lokasi pemakaman driver ojol Affan Kurniawan pada Jumat (29/8/2025). Affan tewas dilindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob dalam aksi demo pada Kamis (28/8/2025) - BISNIS/I Putu Gede Rama Paramahamsa.
Pengusaha jalan tol nasional Jusuf Hamka alias Babah Alun menyambangi TPU Karet Bivak, Jakarta, yang menjadi lokasi pemakaman driver ojol Affan Kurniawan pada Jumat (29/8/2025). Affan tewas dilindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob dalam aksi demo pada Kamis (28/8/2025) - BISNIS/I Putu Gede Rama Paramahamsa.
Ringkasan Berita
  • Jusuf Hamka berkomitmen memberikan beasiswa pendidikan bagi keluarga Affan Kurniawan yang menjadi korban kekerasan aparat.
  • Pengusaha jalan tol ini menegaskan akan membiayai pendidikan keluarga Affan hingga lulus dan menjamin pekerjaan setelahnya.
  • Affan Kurniawan, seorang driver ojol, meninggal setelah dilindas kendaraan taktis Brimob saat aksi demo di DPR, dan tujuh pelaku telah diamankan untuk diperiksa.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha jalan tol nasional Jusuf Hamka alias Babah Alun bakal memberikan beasiswa pendidikan bagi keluarga korban terlindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob Affan Kurniawan (21). Hal itu diucapkan oleh Jusuf Hamka saat menghadiri pemakaman Affan di TPU Karet Bivak, Jumat (29/8/2025).

Bos emiten jalan tol PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) itu semula hadir sendirian ke TPU Karet Bivak. Pria yang mengenakan kemeja putih bergaris biru itu menekankan pentingnya pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan tenang.

Selain itu, Jusuf Hamka menerangkan bahwa dirinya siap membantu keluarga Affan untuk mengenyam pendidikan selepas ditinggal oleh Affan sebagai tulang punggung keluarga.

"Dan saya memesankan kepada keluarga Affan, kalau memang Affan sebagai tulang punggung keluarga, kami berkenan untuk membantu, misalnya masih ada yang sekolah, untuk memberikan beasiswa," katanya singkat.

Jusuf Hamka menegaskan, dirinya siap untuk membiayai pendidikan keluarga Affan hingga lulus. Bahkan, dia menyebut akan menjamin pekerjaannya setelah itu.

"Pokoknya pendidikan sampai lulus, nanti kalau sudah lulus kerjaannya dijamin," katanya.

Share
Pernyataan Lengkap Prabowo soal Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis Brimob
Nasional
18 menit yang lalu

Pernyataan Lengkap Prabowo soal Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis Brimob

DPR Bakal Cecar Petinggi Polri soal Kematian Affan Kurniawan
Nasional
20 menit yang lalu

DPR Bakal Cecar Petinggi Polri soal Kematian Affan Kurniawan

Jusuf Hamka Siap Berikan Beasiswa Bagi Keluarga Affan Kurniawan
Nasional
46 menit yang lalu

Jusuf Hamka Siap Berikan Beasiswa Bagi Keluarga Affan Kurniawan

Live: Demonstrasi di Mako Brimob, Polda Metro, hingga Pemakaman Ojol Affan Kurniawan
Nasional
53 menit yang lalu

Live: Demonstrasi di Mako Brimob, Polda Metro, hingga Pemakaman Ojol Affan Kurniawan

Prabowo Berduka Cita atas Tewasnya Driver Ojol Affan Kurniawan
Nasional
54 menit yang lalu

Prabowo Berduka Cita atas Tewasnya Driver Ojol Affan Kurniawan

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Pemakaman Pengemudi Ojol korban Aksi 28 Agustus
4+

