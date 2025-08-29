Pesan Anies Baswedan dan Jusuf Hamka saat Pemakaman Affan Kurniawan

Anies Baswedan dan Jusuf Hamka hadiri pemakaman Affan Kurniawan, driver ojol yang dilindas mobil rantis Brimob.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan konglomerat Jusuf Hamka alias Babah Alun hadir di pemakaman Affan Kurniawan, driver ojol yang dilindas mobil rantis Brimbob.

Pantauan Bisnis di lokasi, Anies Baswedan datang menggunakan kemeja berwarna biru. Kehadiran Anies di TPU Karet Bivak pada Jumat (29/8/2025) bersamaan dengan kedatangan iring-iringan jenazah Affan di lokasi.

Anies hadir sambil digandeng menggunakan motor oleh pengemudi ojek online yang turut mengantarkan Affan di tempat peristirahatan terakhirnya.

Di lokasi, mantan Calon Presiden 2024 itu sempat menyampaikan kesedihannya atas nasib yang menimpa Affan Kurniawan.

Anies menekankan, apa yang telah dialami oleh Affan tidak boleh terjadi lagi di masa depan.

"Apa yang dialami Affan, tidak boleh terulang lagi," katanya saat pemakaman Affan.

Anies juga mengucapkan rasa terima kasih kepada komunitas ojek online yang telah solid membersamai Affan hingga peristirahatan terakhirnya.

"Teruslah menjadi badan yang solid, yang saling melengkapi dan jadi inspirasi ketika rakyat bergerak dengan niat baik, Insyallah dibuka pintunya," katanya.

Sementara itu, konglomerat Jusuf Hamka hadir menggunakan kemeja putih bercorak biru. Di pemakaman itu, Jusuf Hamka menekankan pentingnya menyelesaikan masalah dengan kepala yang dingin.

Bahkan, Jusuf Hamka berjanji akan memberikan beasiswa bagi adik Affan.

"Kalau memang Affan sebagai tulang punggung keluarga, kami berkenan untuk membantu, misalnya masih ada yang sekolah, untuk memberikan beasiswa," katanya singkat.