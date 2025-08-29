Bisnis Indonesia Premium
Massa Bakar Halte Transjakarta Polda Metro, MRT Jakarta Setop Layanan

Demo di Jakarta berujung pembakaran Halte Transjakarta Polda Metro. MRT Jakarta hentikan layanan di beberapa stasiun demi keamanan.
Rio Sandy Pradana,I Putu Gede Rama Paramahamsa
Rio Sandy Pradana & I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 22:43
Halte Transjakarta dekat Polda Metro Jaya terbakar saat aksi demo Jakarta, Jumat (29/8/2025)./ Bisnis - I Putu Gede Rama
Halte Transjakarta dekat Polda Metro Jaya terbakar saat aksi demo Jakarta, Jumat (29/8/2025)./ Bisnis - I Putu Gede Rama

Bisnis.com, JAKARTA – Aksi demo protes kebijakan DPR diduga membakar sebuah Halte Transjakarta Polda Metro Jaya, Jumat (29/8/2025) malam.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, aksi pembakaran tersebut dilakukan saat masa pendemo melintas di kawasan Jl. Sudirman sekitar pukul 21.00 WIB.

Kobaran api makin membesar dan asap gelap terlihat di area Polda Metro Jaya. Terlihat juga upaya pemadaman api menggunakan water canon.

Massa pendemo nampak berupaya untuk melawan Polisi dengan cara menyalakan petasan. Di sisi lain, polisi juga secara konsisten menembakkan water cannon dan gas air mata.

Di sisi lain, PT MRT Jakarta (Perseroda) telah menghentikan layanan operasional Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga Stasiun Asean.

Berdasarkan laman media sosial X.com MRT Jakarta, upaya tersebut dilakukan sehubungan dengan peningkatan aktivitas massa di area stasiun.

MRT Jakarta mengimbau penumpang untuk tetap fokus dan memperhatikan arahan perugas stasiun dan kereta. "Keamanan dan keselamatan pelanggan tetap menjadi prioritas kami."

Sebelumnya, MRT Jakarta memastikan kereta hanya akan melayani rute Lebak Bulus-Blok M BCA (pulang-pergi).

Diketahui, berbagai kelompok mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Universitas Indonesia (BEM UI) mengumumkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Metro Jaya pada Jumat siang.

Demonstrasi tersebut digelar untuk mengungkapkan rasa kekecewaan dan sebagai bentuk protes atas jatuhnya korban dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR RI kemarin.

Penulis : Rio Sandy Pradana & I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Rio Sandy Pradana

Jokowi Unggah Pita Hitam, Berduka Atas Tragedi Affan Kurniawan
Nasional
15 menit yang lalu

Jokowi Unggah Pita Hitam, Berduka Atas Tragedi Affan Kurniawan

Prabowo Melayat ke Rumah Duka, Peluk Orang Tua Affan Kurniawan
Nasional
28 menit yang lalu

Prabowo Melayat ke Rumah Duka, Peluk Orang Tua Affan Kurniawan

Prabowo Kunjungi Rumah Duka Affan Kurniawan Driver Ojol
Nasional
1 jam yang lalu

Prabowo Kunjungi Rumah Duka Affan Kurniawan Driver Ojol

Kopasgat Cegah Massa Lanjutkan Demo di Mako Brimob Kwitang
Nasional
2 jam yang lalu

Kopasgat Cegah Massa Lanjutkan Demo di Mako Brimob Kwitang

