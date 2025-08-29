Keluarga Minta Keadilan ke Prabowo, Ibu Affan: Anak Saya Sudah Enggak Ada

Presiden Prabowo melayat ke rumah duka Affan, pengemudi ojol yang tewas terlindas rantis Brimob.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara langsung melayat ke rumah duka Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas usai terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi unjuk rasa.

Kedatangan Prabowo pada Jumat (29/8/2025) malam disambut haru keluarga almarhum yang masih diliputi duka mendalam.

Dengan mengenakan peci hitam, Prabowo menyapa keluarga setiba di rumah duka yang terletak di Jalan Blora, Jakarta Pusat.

“Assalamualaikum,” ucap Prabowo, yang langsung dijawab keluarga, “Waalaikumsalam.”

Ayah almarhum memperkenalkan diri yang langsung Prabowo kemudian menggenggam tangan sang ayah dan berkata lirih.

“Saya berbela sungkawa ya. Baik-baik ya,” ucap Prabowo.

Tak lama, Prabowo menghampiri ibunda Affan dan langsung memeluk wanita yang tengah kehilangan putranya tersebut.

“Bu, baik-baik ya. Berbela sungkawa ya, saya juga sangat menyesal,” tutur Prabowo.

Dengan suara terbata, ibunda Affan meminta, “cari yang nabrak anak saya, Pak,” katanya lirih.

Prabowo menjawab singkat dan mengiyakan sambil mengelus punggung Ibu Affan. Isak tangis pecah ketika sang ibu kembali berkata bahwa anaknya telah meninggal.

“Anak saya sudah nggak ada.” Prabowo menunduk, menepuk lembut tangan ibunda Affan, lalu bergeser menghampiri adik-adik almarhum.

“Kalian umur berapa?” tanya Prabowo.

Salah satu adik Affan menjawab bahwa umurnya menginjak usia 14 tahun dan sedang menempuh pendidikan di kelas 2 SMP.

Presiden Ke-8 RI itu lalu memberi nasihat agar seluruh adik-adik Affan dapat belajar yang baik dan giat.

Dalam kesempatan itu, keluarga Affan menegaskan bahwa mereka ikhlas menerima kepergian sang putra, tetapi tetap berharap keadilan ditegakkan.

“Ini sudah takdir, tetapi keadilan, kita keluarga mohon ditegakkan,” ujar Bibi dari Affan.

Prabowo menimpali dengan janji serius untuk mengusut kasus tersebut.

“Ya, pasti, pasti. Kalau perlu saya akan tangani. Sekali lagi saya ikut berbela sungkawa," kata Kepala Negara.