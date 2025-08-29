Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Unggah Pita Hitam, Berduka Atas Tragedi Affan Kurniawan

Mantan Presiden Jokowi turut berduka atas meninggalnya Affan Kurniawan, driver ojol yang terlindas mobil Brimob saat demo di Jakarta.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 23:06
Share
Mantan Presiden Joko Widodo mengunggah gambar pita hitam sembari mengucapkan duka cita atas meninggalnya alm. Affan Kurniawan, driver ojek online./ Dok. IG Jokowi
Mantan Presiden Joko Widodo mengunggah gambar pita hitam sembari mengucapkan duka cita atas meninggalnya alm. Affan Kurniawan, driver ojek online./ Dok. IG Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Presiden RI Joko Widodo turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya alm. Affan Kurniawan, driver ojek online (ojol) yang terlindas mobil Brimob saat demo di Jakarta.

Melalui akun Instagramnya, Jokowi ikut merasa terpukul membayangkan rasa kehilangan yang dirasakan keluarga.

"Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi ujian berat ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un," tulis Jokowi sembari mengunggah gambar pita hitam.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang terjadi pada demonstrasi Kamis (28/8/2025) malam, termasuk peristiwa meninggalnya Affan Kurniawan. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Jumat (29/8/2025).

“Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini,” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan kehidupan bagi keluarga almarhum serta memberi perhatian khusus kepada orang tua, saudara, dan kerabatnya. Lebih lanjut, Kepala Negara menyatakan kekecewaan mendalam atas tindakan berlebihan aparat yang berujung pada insiden tersebut dan memastikan bahwa proses hukum akan ditegakkan secara adil serta transparan.

Baca Juga

“Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Kepala Negara juga mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang dan percaya terhadap langkah pemerintah. Presiden menekankan bahwa semua keluhan masyarakat akan dicatat dan ditindaklanjuti.

“Saya juga mengimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada, agar unsur-unsur yang selalu ingin huruhara, yang ingin kaos. Saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita,” jelasnya.

Prabowo pun menegaskan bahwa aspirasi yang sah tetap bisa disampaikan melalui cara-cara yang tertib.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rio Sandy Pradana
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Profit Race Among E-Commerce Issuers: BUKA, BELI, and GOTO in H1/2025
Premium
3 jam yang lalu

Profit Race Among E-Commerce Issuers: BUKA, BELI, and GOTO in H1/2025

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
8 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Perbandingan Anggaran Polri dan DPR Era Jokowi dan Prabowo, Siapa Paling Royal?

Perbandingan Anggaran Polri dan DPR Era Jokowi dan Prabowo, Siapa Paling Royal?

Rektor UGM Tegaskan Ijazah Jokowi Asli: Kami Punya Bukti Otentik

Rektor UGM Tegaskan Ijazah Jokowi Asli: Kami Punya Bukti Otentik

Prabowo Melayat ke Rumah Duka, Peluk Orang Tua Affan Kurniawan

Prabowo Melayat ke Rumah Duka, Peluk Orang Tua Affan Kurniawan

Jelang Tengah Malam, Aksi di Depan DPR Kian Panas! Pagar Berhasil Dijebol

Jelang Tengah Malam, Aksi di Depan DPR Kian Panas! Pagar Berhasil Dijebol

Prabowo Kunjungi Rumah Duka Affan Kurniawan Driver Ojol

Prabowo Kunjungi Rumah Duka Affan Kurniawan Driver Ojol

Pernyataan Lengkap Prabowo soal Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis Brimob

Pernyataan Lengkap Prabowo soal Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis Brimob

Klub Marseille Beri Hormat Soal Tragedi Affan Kurniawan Driver Ojol

Klub Marseille Beri Hormat Soal Tragedi Affan Kurniawan Driver Ojol

Tak Cuma Jakarta, Aksi Demo Rusuh Meluas ke Solo, Semarang hingga Medan

Tak Cuma Jakarta, Aksi Demo Rusuh Meluas ke Solo, Semarang hingga Medan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Jokowi Unggah Pita Hitam, Berduka Atas Tragedi Affan Kurniawan
Nasional
15 menit yang lalu

Jokowi Unggah Pita Hitam, Berduka Atas Tragedi Affan Kurniawan

Prabowo Melayat ke Rumah Duka, Peluk Orang Tua Affan Kurniawan
Nasional
28 menit yang lalu

Prabowo Melayat ke Rumah Duka, Peluk Orang Tua Affan Kurniawan

Massa Bakar Halte Transjakarta Polda Metro, MRT Jakarta Setop Layanan
Nasional
39 menit yang lalu

Massa Bakar Halte Transjakarta Polda Metro, MRT Jakarta Setop Layanan

Prabowo Kunjungi Rumah Duka Affan Kurniawan Driver Ojol
Nasional
1 jam yang lalu

Prabowo Kunjungi Rumah Duka Affan Kurniawan Driver Ojol

Kopasgat Cegah Massa Lanjutkan Demo di Mako Brimob Kwitang
Nasional
2 jam yang lalu

Kopasgat Cegah Massa Lanjutkan Demo di Mako Brimob Kwitang

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

2

Link CCTV Pantau Demo di DPR dan Sekitar Polda Metro Jaya Hari Ini, 29 Agustus 2025

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Demo Jakarta 29 Agustus Malam: Massa Balik ke Polda Metro Jaya, Brimob di Kwitang Tambah Pasukan

5

Demo Mahasiswa Hari Ini, Foto Persiapan Polisi dan ada Mobil Rantis Brimob

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

2

Link CCTV Pantau Demo di DPR dan Sekitar Polda Metro Jaya Hari Ini, 29 Agustus 2025

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Demo Jakarta 29 Agustus Malam: Massa Balik ke Polda Metro Jaya, Brimob di Kwitang Tambah Pasukan

5

Demo Mahasiswa Hari Ini, Foto Persiapan Polisi dan ada Mobil Rantis Brimob