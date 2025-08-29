Prabowo Melayat ke Rumah Duka, Peluk Orang Tua Affan Kurniawan

Presiden Prabowo melayat ke rumah duka Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas dilindas rantis Brimob.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara langsung melayat ke rumah duka pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang tewas setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.

Kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu guna menyampaikan dukacita kepada keluarga Affan. Tiba pada pukul 21.48 WIB, Kepala negara hadir di rumah duka Affan yang terletak di Jalan Blora, Jakarta Pusat.

Terlihat mengenakan peci hitam, Prabowo yang didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya tampak menyalami warga di lokasi.

Prabowo pun langsung memeluk ayah dari Affan yang mengenakan peci berwarna merah maroon.

“Saya turut berbelasungkawa, baik-baik ya,” kata Prabowo kepada Ayah Affan.

Sang ayah yang terlihat menahan tangis membalas, “Iya, iya kita,” lalu memeluk Presiden Ke-8 RI itu.

Percakapan pun berlanjut dengan tanya jawab sederhana. Prabowo menanyakan jumlah anak pasangan itu, lalu menyapa sang ibu.

“Ini ibunya ya? Ibu, saya turut berbela sungkawa,” kata Prabowo.

Sang ayah menjawab lirih, “Saya nggak nyangka Bapak bisa ke sini.”

Sementara ibunda Affan tak kuasa menahan tangis, “Anak saya udah nggak ada, Pak,” katanya sambil terisak.

Prabowo kemudian menenangkan keluarga dengan kalimat singkat namun penuh empati.

“Iya, sabar-sabar ya, Bu. Saya doakan Ibu juga baik-baik,” tandas Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang terjadi pada demonstrasi Kamis (28/8) malam, termasuk peristiwa meninggalnya seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Jumat (29/8/2025).

“Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini,” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan kehidupan bagi keluarga almarhum serta memberi perhatian khusus kepada orang tua, saudara, dan kerabatnya. Lebih lanjut, Kepala Negara menyatakan kekecewaan mendalam atas tindakan berlebihan aparat yang berujung pada insiden tersebut dan memastikan bahwa proses hukum akan ditegakkan secara adil serta transparan.

“Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Kepala Negara juga mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang dan percaya terhadap langkah pemerintah. Presiden menekankan bahwa semua keluhan masyarakat akan dicatat dan ditindaklanjuti.

“Saya juga mengimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada, agar unsur-unsur yang selalu ingin huruhara, yang ingin kaos. Saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita,” jelasnya.

Prabowo pun menegaskan bahwa aspirasi yang sah tetap bisa disampaikan melalui cara-cara yang tertib.

“Aspirasi yang sah, silakan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki,” pungkasnya.