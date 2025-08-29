Bisnis Indonesia Premium
Media Asing Soroti IHSG dan Rupiah Ambles Gegara Demo DPR Ricuh

IHSG dan rupiah melemah akibat demo ricuh di DPR, sorotan media asing. Ketegangan politik dan sosial memicu penurunan saham dan aliran modal keluar.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 20:37
Massa memadati halaman markas Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Media asing seperti Reuters dan Forbes melaporkan penurunan IHSG dan pelemahan rupiah akibat kerusuhan demo anti-pemerintah di Jakarta.
  • Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terdepresiasi 0,90% ke Rp16.499,50, sementara IHSG melemah 1,53% di tengah ketegangan sosial-politik dalam negeri.
  • Pengamat memprediksi pelemahan rupiah akan berlanjut, meski BEI menyatakan fundamental pasar modal Indonesia masih kuat.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah media asing menyoroti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan IHSG yang merosot sehubungan dengan aksi demo terhadap DPR RI berujung rusuh pada beberapa hari terakhir.

Reuters dalam laporan bertajuk "Indonesia Stocks, Rupiah Dive as Political Unrest Jolts Investors" menyebut saham-saham Indonesia merosot dan nilai rupiah melemah seiring dengan bentrok aksi demonstrasi anti-pemerintah di dekat Gedung DPR Jakarta, dengan ribuan pekerja menuntut upah yang lebih tinggi dan pajak yang lebih rendah.

Indonesia disebut bersiap menghadapi protes yang semakin intensif setelah seorang pengemudi ojek tewas dalam bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa, yang juga mempertanyakan tunjangan tinggi yang diberikan kepada anggota DPR.

Hal serupa juga diberitakan oleh Forbes dalam laporan bertajuk "Indonesian Stocks, Rupiah Drop As Jakarta Protests Escalate" yang menyebut bahwa ketegangan politik akan menekan saham Indonesia dan rupiah. Hal tersebut juga sejalan dengan aliran modal asing yang keluar makin deras.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (29/8/2025) ditutup melemah. Longsornya nilai tukar mata uang Garuda tehadap dolar terjadi di tengah situasi sosial-politik yang memanas di dalam negeri akibat demonstrasi yang berujung jatuhnya korban sipil.  

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah terdepresiasi 0,90% ke Rp16.499,50 per dolar AS. Sedangkan, indeks dolar AS menguat 0,12% ke 97,93.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi memprediksi pelemahan rupiah terhadap dolar AS akan berlanjut pada perdagangan Senin pekan depan. Menurutnya, sentimen yang menyertai pergerakan mata uang rupiah di perdagangan adalah kondisi sosial dan politik dalam negeri yang memanas sejak Kamis lalu.

"Ketegangan sosial dan politik dalam negeri yang memanas sejak Kamis (28/8/2025) terus akan memanas. Apalagi, bumbu-bumbu sebelumnya di mana pemerintah akan memberikan tunjangan untuk perumahan terhadap DPR, ini pun juga membuat satu ketegangan tersendiri," ujar Ibrahim dalam analisanya, Jumat (29/8/2025).

Ibrahim melihat kondisi ini akan semakin panas, imbas adanya korban jiwa pada aksi demonstrasi kemarin. Selain itu, menurutnya birokrasi yang kental dengan kolusi dan nepotisme juga membuat kecemburuan tersendiri bagi para profesional lainnya yang selama ini masih belum memiliki pekerjaan.

Sementara itu menilik data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG melemah sebesar 1,53% atau 121,59 poin menuju posisi 7.830,49. Sepanjang hari ini, indeks komposit bergerak pada level terendahnya di 7.765,59 dan sempat menyentuh level tertingginya 7.913,86.

Meski demikian, 122 saham masih mampu menguat di zona hijau. Terdapat 610 saham berakhir turun, dan 70 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar alias market cap mencapai Rp14.211 triliun.

Di tengah gejolak pasar saham, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menyatakan bahwa fundamental pasar modal Indonesia masih solid. 

“Kalau dari otoritas bursa, kami melihat fundamental pasar saham kita masih kuat. Kalau ada koreksi teknikal itu wajar,” ujarnya di Jakarta, Jumat (29/8/2025).

Rio Sandy Pradana
Media Asing Soroti IHSG dan Rupiah Ambles Gegara Demo DPR Ricuh
Nasional
27 menit yang lalu

Media Asing Soroti IHSG dan Rupiah Ambles Gegara Demo DPR Ricuh

Demo Jakarta 29 Agustus Malam: Massa Balik ke Polda Metro Jaya, Brimob di Kwitang Tambah Pasukan
Nasional
37 menit yang lalu

Demo Jakarta 29 Agustus Malam: Massa Balik ke Polda Metro Jaya, Brimob di Kwitang Tambah Pasukan

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Belikan Rumah di Jakarta untuk Keluarga Affan Kurniawan
Nasional
1 jam yang lalu

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Belikan Rumah di Jakarta untuk Keluarga Affan Kurniawan

Massa Mundur dari Polda Metro Jaya Dihalau Water Canon dan Gas Air Mata
Nasional
1 jam yang lalu

Massa Mundur dari Polda Metro Jaya Dihalau Water Canon dan Gas Air Mata

Usut Mobil Brimob Lindas Ojol, Propam Polri Libatkan Pihak Eksternal
Nasional
1 jam yang lalu

Usut Mobil Brimob Lindas Ojol, Propam Polri Libatkan Pihak Eksternal

