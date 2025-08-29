Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pasukan TNI Denzipur Datang ke Pemakaman Affan Kurniawan di TPU Karet Bivak

Puluhan TNI Denzipur hadir di pemakaman Affan Kurniawan, driver ojol yang tewas dilindas mobil Brimob saat demo.
Stefanus Arief Setiaji
Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 10:48
Share
Suasana pemakaman ojol yang dilindas mobil rantis Brimob, Affan Kurniawan dimakamkan di TPU Karet Bivak/Wahyu Arifin
Suasana pemakaman ojol yang dilindas mobil rantis Brimob, Affan Kurniawan dimakamkan di TPU Karet Bivak/Wahyu Arifin

Bisnis.com, JAKARTA - Puluhan pasukan TNI Denzipur atau Detasemen Zeni Tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat terlihat mendatangi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat untuk mengikuti prosesi pemakaman Affan Kurniawan. Diketahui, Affan merupakan salah satu driver ojek online (Ojol) yang meninggal dunia usai dilindas mobil rantis Brimob saat aksi demonstrasi Kamis (28/8/2025) malam. 

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, pasukan TNI Denzipur tersebut datang lengkap dengan seragamnya. Mereka memasuki area pemakaman dengan tertib. Area TPU Karet Bivak sebelumnya sudah dipenuhi oleh ratusan driver ojol yang datang dari berbagai wilayah untuk mengantarkan almarhum Affan di tempat peristirahatan terakhir.

Bahkan, pasukan TNI Denzipur tersebut menyalami driver ojol yang ada di TPU Karet Bivak satu per satu. Driver ojol yang ada di lokasi pun menyambut pasukan TNI tersebut dengan tangan terbuka.

"Terima kasih, Pak sudah hadir. Terima kasih," ujar salah satu driver ojol kepada pasukan TNI Denzipur tersebut.

Affan Kurniawan, driver ojek online (ojol) yang meninggal dunia akibat dilindas mobil rantis Brimob akan dimakamkan pagi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat. 

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis dari keluarga, jenazah Affan Kurniawan akan dimakamkan pada Jumat (29/8/2025) pagi ini. 

Baca Juga

Puluhan driver ojol dari berbagai wilayah mulai berdatangan ke TPU Karet Bivak untuk mengantarkan Affan, rekan satu aspal mereka, ke peristirahatan terakhir. Jenazah Affan saat ini masih disemayamkan di rumah duka yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat. 

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengutuk keras tindakan aparat polisi Brimob yang represif hingga mengakibatkan tewasnya pengemudi ojek online atau driver ojol Affan Kurniawan.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan tindakan represif aparat pada Kamis (28/8/2025) telah menyebabkan dua driver ojol menjadi korban yakni satu orang luka-luka, dan satu orang tewas.

Atas kejadian tersebut, dia menuntut Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk segera menghentikan tindakan represif agar tidak jatuh korban. Selain itu, dia menuntut Kapolri untuk bertanggung jawab.

"Kapolri untuk bertanggung jawab atas jatuhnya korban meninggal dunia dan luka-luka," kata Lily dalam keterangan resmi, Jumat (29/8/2025).

Lebih lanjut, Lily menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan rekan-rekan ojol akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

"Atas tragedi ini kami menghimbau kawan-kawan ojol bersatu dan merapatkan barisan untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan diselesaikan secara adil," ujarnya.

Selain itu, dia meminta dukungan masyarakat untuk memantau perkembangan peristiwa ini agar tidak terjadi lagi tindakan kekerasan yang menimbulkan korban.

Diberitakan sebelumnya, beredar video mobil rantis yang diduga dikendarai oleh anggota Brimob menabrak beberapa orang pria, termasuk Affan Kurniawan yang bekerja sebagai driver ojol Gojek.

Warga setempat dan para pendemo kemudian mengejar mobil rantis ini hingga sampai ke markas Brimob. Kebrutalan aparat ini bagi pendemo merupakan pelanggaran HAM bagi warga yang melakukan demo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Stefanus Arief Setiaji
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains
Premium
1 jam yang lalu

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains

Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)
Premium
2 jam yang lalu

Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kronologi Warga Sempat Sandera Polisi saat Bentrok di Otista Jaktim

Kronologi Warga Sempat Sandera Polisi saat Bentrok di Otista Jaktim

Pesan Anies Baswedan dan Jusuf Hamka saat Pemakaman Affan Kurniawan

Pesan Anies Baswedan dan Jusuf Hamka saat Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

YLBHI Kecam Brutalitas Aparat Polri saat Kawal Demo

YLBHI Kecam Brutalitas Aparat Polri saat Kawal Demo

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

Affan Meninggal Dilindas Mobil Rantis Brimob, Anies Desak Investigasi Transparan!

Affan Meninggal Dilindas Mobil Rantis Brimob, Anies Desak Investigasi Transparan!

Latihan Airborne Operations Super Garuda Shield 2025

Latihan Airborne Operations Super Garuda Shield 2025

Tuntut Perlindungan Pers, Jurnalis Gelar Aksi di Depan Gedung MKjavascript:void(0)

Tuntut Perlindungan Pers, Jurnalis Gelar Aksi di Depan Gedung MKjavascript:void(0)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sejumlah Massa Ojol Mulai Datangi Gedung DPR
Nasional
41 detik yang lalu

Sejumlah Massa Ojol Mulai Datangi Gedung DPR

Kronologi Warga Sempat Sandera Polisi saat Bentrok di Otista Jaktim
Nasional
4 menit yang lalu

Kronologi Warga Sempat Sandera Polisi saat Bentrok di Otista Jaktim

Pesan Anies Baswedan dan Jusuf Hamka saat Pemakaman Affan Kurniawan
Nasional
7 menit yang lalu

Pesan Anies Baswedan dan Jusuf Hamka saat Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis dan Sholawat Salamun Iringi Pemakaman Affan Kurniawan
Nasional
9 menit yang lalu

Isak Tangis dan Sholawat Salamun Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan
Nasional
25 menit yang lalu

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

2

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI

3

Said Iqbal 'Sentil' Gaji DPR Naik saat Prabowo Gaungkan Efisiensi

4

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?

5

Istana Ungkap Kandidat Menteri Haji Pertama Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

7 Anggota Brimob Diperiksa Terkait Tewasnya Ojol dalam Aksi 28 Agustus
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

2

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI

3

Said Iqbal 'Sentil' Gaji DPR Naik saat Prabowo Gaungkan Efisiensi

4

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?

5

Istana Ungkap Kandidat Menteri Haji Pertama Indonesia