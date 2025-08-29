Affan Meninggal Dilindas Mobil Rantis Brimob, Anies Desak Investigasi Transparan!

Anies Baswedan mendesak Kapolri Listyo Sigit investigasi transparan atas kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas Rantis Brimob saat demo.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan duka mendalam sekaligus kemarahan atas wafatnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang meninggal tragis saat mengikuti aksi unjuk rasa setelah dilindas oleh oknum polisi.

Melalui unggahannya di akun Instagram @aniesbaswedan, Jumat (29/8/2025), Anies menilai peristiwa tersebut sebagai pukulan besar bagi demokrasi di Indonesia.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Kita amat terpukul dan geram atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang meninggal tragis saat menyuarakan hak. Hidup muda penuh harapan terenggut dalam perjuangan keadilan,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan doa dan dukungan untuk keluarga almarhum sekaligus menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas.

Anies meminta agar investigasi dilakukan secara transparan. Apalagi, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit sudah menyampaikan permintaan maaf terbuka.

“Langkah Kapolri dengan permintaan maaf terbuka harus dituntaskan dengan penegakan hukum konsekuen,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anies mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap bisa dilakukan tanpa rasa takut.

Dia mengkritik perilaku sejumlah penyelenggara negara dan wakil rakyat yang dianggap meremehkan akal sehat publik serta bisa memicu kemarahan masyarakat.

“Tuntutan penyampaian aspirasi damai harus diimbangi kesediaan mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi secara serius dan beradab, bukan malah meremehkan hingga memantik kemarahan dan keputusasaan publik,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Anies menegaskan agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.

“Jangan ada lagi nyawa melayang saat menyampaikan aspirasi. Keadilan harus hadir sekarang, untuk Affan, keluarganya, dan masa depan demokrasi kita,” pungkas Anies.