Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Demo Ricuh, Separator Busway di Depan Gedung DPR Tercecer

Ricuh demo di depan Gedung DPR, separator busway tercecer, beberapa rute Transjakarta dialihkan atau dihentikan sementara. Polisi masih berjaga di lokasi.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 17:23
Share
Kondisi separator busway di Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025) sore. Aparat kepolisian masih menjaga ketat kawasan Kompleks Parlemen Senayan - BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza.
Kondisi separator busway di Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025) sore. Aparat kepolisian masih menjaga ketat kawasan Kompleks Parlemen Senayan - BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza.

Bisnis.com, JAKARTA — Separator busway atau Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI tampak tercecer usai ricuh demonstrasi yang berlangsung pada hari ini, Kamis (28/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, pemisah jalur bus Transjakarta yang membentang ke arah Palmerah bergeser hingga menutup jalan utama imbas gesekan antara aparat kepolisian dengan demonstran.

Terdapat pula pecahan batu yang sebelumnya digunakan massa aksi untuk melawan aparat kepolisian, yang berbalik menghalau demonstran ke arah Jalan Gerbang Pemuda dan ke arah Slipi.

Sementara itu, ruas jalan di sekitar Kompleks Parlemen Senayan, khususnya Jalan Gatot Subroto masih ditutup untuk akses kendaraan umum.

Demikian pula dengan ruas jalan tol dalam kota ke arah Tanjung Priok yang belum dibuka kembali, sedangkan jalan tol arah sebaliknya atau menuju Cawang mulai dilintasi kendaraan roda empat.

Adapun, aparat kepolisian masih tampak berjaga di sekitaran Gedung DPR.

Baca Juga

Bunyi petasan dan patroli polisi masih terdengar di kawasan Palmerah.

Sebelumnya, Transjakarta menyampaikan bahwa sejumlah rute mengalami rekayasa, perpendekan, hingga pemberhentian sementara operasional imbas unjuk rasa di kawasan DPR RI.

“Rute 8C Kebayoran Lama—Tanah Abang dan 9E Kebayoran Lama—Jelambar sementara tidak beroperasi. Rute 1B Tosari—Stasiun Palmerah dan 1F Bundaran Senayan—Stasiun Palmerah sementara tidak beroperasi,” tulis manajemen Transjakarta dari akun Instagram resminya, @infotije.

Selain itu, Rute 3F Senayan Bank DKI—Kalideres sementara tidak beroperasi melayani pelanggan terkait adanya penutupan jalan di sekitar gedung DPR/MPR.

Rute T11 Poris Plawad—Petamburan mengalami pengalihan rute menjadi Poris Plawad—Jelambar karena adanya penutupan jalan di sekitar Slipi Petamburan.

Rute S61 Alam Sutera—Blok M mengalami pengalihan menjadi Alam Sutera—Jelambar. Rute 1W Ancol—Blok M sementara tidak beroperasi Rute T31 PIK 2—Blok M mengalami perpendekan menjadi PIK 2—Pantai Maju.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Feni Freycinetia Fitriani
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Astra Upbeat on Full-Year Outlook with Expansion Plans Lined Up
Premium
21 menit yang lalu

Astra Upbeat on Full-Year Outlook with Expansion Plans Lined Up

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025
Premium
1 jam yang lalu

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pasukan Brimob Hujani Gas Air Mata ke Demonstran di Pejompongan

Pasukan Brimob Hujani Gas Air Mata ke Demonstran di Pejompongan

MRT Siapkan Rekayasa Arus Penumpang, Antisipasi Kepadatan Imbas Demo

MRT Siapkan Rekayasa Arus Penumpang, Antisipasi Kepadatan Imbas Demo

Demo Ricuh, Polisi Pukul Mundur Demonstran di Pejompongan

Demo Ricuh, Polisi Pukul Mundur Demonstran di Pejompongan

Tercerai Berai, Massa Demo Didorong Mundur Sampai Mall Plaza Senayan

Tercerai Berai, Massa Demo Didorong Mundur Sampai Mall Plaza Senayan

Ratusan Demonstran Seragam Sekolah dan Ojol Bentrok dengan Polisi di Pejompongan

Ratusan Demonstran Seragam Sekolah dan Ojol Bentrok dengan Polisi di Pejompongan

Demo di DPR Ricuh, Polisi Pukul Mundur Massa Aksi hingga Gedung TVRI

Demo di DPR Ricuh, Polisi Pukul Mundur Massa Aksi hingga Gedung TVRI

Daftar Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi Sementara Imbas Demo DPR

Daftar Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi Sementara Imbas Demo DPR

KRL Line Rangkasbitung Hanya Sampai Kebayoran & Palmerah Imbas Demo di DPR

KRL Line Rangkasbitung Hanya Sampai Kebayoran & Palmerah Imbas Demo di DPR

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ada 4,2 Juta Lahan Tambang Tanpa Izin, Satgas PKH Bakal Eksekusi
Nasional
7 menit yang lalu

Ada 4,2 Juta Lahan Tambang Tanpa Izin, Satgas PKH Bakal Eksekusi

Pasukan Brimob Hujani Gas Air Mata ke Demonstran di Pejompongan
Nasional
8 menit yang lalu

Pasukan Brimob Hujani Gas Air Mata ke Demonstran di Pejompongan

Demo Ricuh, Polisi Pukul Mundur Demonstran di Pejompongan
Nasional
55 menit yang lalu

Demo Ricuh, Polisi Pukul Mundur Demonstran di Pejompongan

Demo Ricuh, Separator Busway di Depan Gedung DPR Tercecer
Nasional
57 menit yang lalu

Demo Ricuh, Separator Busway di Depan Gedung DPR Tercecer

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?
Nasional
1 jam yang lalu

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

2

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

3

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

4

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

5

Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

2

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

3

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

4

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

5

Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI