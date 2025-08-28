Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

RK Ngaku Lega Usai Diperiksa Bareskrim, Sebut Polemik dengan Lisa Adalah Fitnah

Ridwan Kamil lega usai diperiksa Bareskrim; tes DNA buktikan anak Lisa Mariana bukan anaknya, tepis fitnah. RK yakin hasil tetap sama meski tes diulang.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 19:44
Share
Eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil usai melakukan tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil usai melakukan tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Ringkasan Berita
  • Ridwan Kamil merasa lega setelah hasil tes DNA menunjukkan bahwa anak Lisa Mariana tidak identik dengannya.
  • RK menyatakan bahwa tes DNA adalah cara ilmiah untuk menepis fitnah dan siap menghadapi tes ulang di mana saja.
  • Selama pemeriksaan di Bareskrim, RK menjawab 12 pertanyaan yang mayoritas terkait hasil tes DNA tersebut.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur Jakarta Ridwan Kamil telah rampung diperiksa Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Usai diperiksa, Ridwan Kamil menyatakan bahwa dirinya sudah lega lantaran hasil tes DNA dari anak Lisa Mariana berinisial CA tidak identik dengannya.

"Intinya agenda saya seperti itu secara umum saya juga sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah yaitu tes DNA," ujar RK di Bareskrim, Kamis (28/8/2025).

Dia menambahkan bahwa dirinya tidak mau ambil pusing jika Lisa Mariana ingin mengajukan kembali tes DNA di tempat manapun. Pasalnya, RK optimistis bahwa hasilnya akan tetap sama.

"Kami menghormati institusi kepolisian yang sudah teruji dalam melakukan tes DNA, mau di mana aja 1.000% hasilnya sama," imbuhnya.

Di samping itu, RK juga menjelaskan soal pemeriksaan di Bareskrim kali ini. Dalam pemeriksaan itu, RK telah diperiksa sekitar 2,5 jam dan dicecar 12 pertanyaan oleh penyidik.

Baca Juga

Materi pertanyaannya, kata RK, mayoritas seputar hasil tes DNA sebelumnya. Di samping itu, Ridwan Kamil juga mengaku telah diperlihatkan hasil tes DNA oleh penyidik.

"Kurang lebih ada 12 pertanyaan. Mayoritas adalah pertanyaan-pertanyaan seputar hasil tes DNA. Kemudian juga secara aturan hasil tes DNA itu memang bisa diperlihatkan, jadi tadi saya diperlihatkan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinergi TikTok Shop–Tokopedia Ini Bisa Percepat Jalur Laba GOTO
Premium
53 menit yang lalu

Sinergi TikTok Shop–Tokopedia Ini Bisa Percepat Jalur Laba GOTO

Bahan Bakar Saham Crazy Rich Hermanto Tanoko Avia Avian (AVIA) Menyala di Semester II/2025
Premium
1 jam yang lalu

Bahan Bakar Saham Crazy Rich Hermanto Tanoko Avia Avian (AVIA) Menyala di Semester II/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bareskrim Polri Kembali Periksa Ridwan Kamil Hari Ini (28/8)

Bareskrim Polri Kembali Periksa Ridwan Kamil Hari Ini (28/8)

Korupsi BJB, KPK Ungkap Fakta Mobil Milik BJ Habibie yang Dijual ke Ridwan Kamil

Korupsi BJB, KPK Ungkap Fakta Mobil Milik BJ Habibie yang Dijual ke Ridwan Kamil

Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil

Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil

Bareskrim Pamerkan Duit Rp90 Miliar Hasil Sitaan Rekening Judi Online

Bareskrim Pamerkan Duit Rp90 Miliar Hasil Sitaan Rekening Judi Online

Kejagung Hentikan Sementara Pengusutan Kasus Beras Oplosan, Ada Apa?

Kejagung Hentikan Sementara Pengusutan Kasus Beras Oplosan, Ada Apa?

Bareskrim Sita Rp154 Miliar dari Rekening Terkait Judi Online

Bareskrim Sita Rp154 Miliar dari Rekening Terkait Judi Online

Berita Lainnya

Berita Terbaru

RK Ngaku Lega Usai Diperiksa Bareskrim, Sebut Polemik dengan Lisa Adalah Fitnah
Hukum
14 menit yang lalu

RK Ngaku Lega Usai Diperiksa Bareskrim, Sebut Polemik dengan Lisa Adalah Fitnah

Ada 4,2 Juta Lahan Tambang Tanpa Izin, Satgas PKH Bakal Eksekusi
Nasional
1 jam yang lalu

Ada 4,2 Juta Lahan Tambang Tanpa Izin, Satgas PKH Bakal Eksekusi

Pasukan Brimob Hujani Gas Air Mata ke Demonstran di Pejompongan
Nasional
1 jam yang lalu

Pasukan Brimob Hujani Gas Air Mata ke Demonstran di Pejompongan

Demo Ricuh, Polisi Pukul Mundur Demonstran di Pejompongan
Nasional
2 jam yang lalu

Demo Ricuh, Polisi Pukul Mundur Demonstran di Pejompongan

Demo Ricuh, Separator Busway di Depan Gedung DPR Tercecer
Nasional
2 jam yang lalu

Demo Ricuh, Separator Busway di Depan Gedung DPR Tercecer

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

2

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

3

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

4

Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI

5

Pajak Anggota DPR Ditanggung Negara, Waketum Golkar: Selama Resmi itu Baik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

2

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

3

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

4

Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI

5

Pajak Anggota DPR Ditanggung Negara, Waketum Golkar: Selama Resmi itu Baik