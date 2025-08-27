Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bareskrim Pamerkan Duit Rp90 Miliar Hasil Sitaan Rekening Judi Online

Bareskrim Polri menyita Rp90,6 miliar dari 235 rekening terkait judi online, serta memblokir 576 rekening senilai Rp63,7 miliar.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 16:56
Share
Penampakan uang hasil sitaan Rp90 miliar dari rekening terkait judi online yang dilaporkan PPATK di Bareskrim Polri, Rabu (27/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Penampakan uang hasil sitaan Rp90 miliar dari rekening terkait judi online yang dilaporkan PPATK di Bareskrim Polri, Rabu (27/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menyita uang terkait judi online (judol) yang mengacu dari laporan PPATK senilai Rp90,6 miliar dari 235 rekening.

Berdasarkan pantauan Bisnis di Bareskrim Polri pada Rabu (27/8/2025), uang tersebut disusun rapi di depan meja konferensi pers Direktorat Siber Bareskrim Polri.

Uang tersebut dibungkus plastik dengan pecahan Rp100.000. Selain itu, penyidik Ditsiber Bareskrim juga telah menyita sejumlah perangkat elektronik dan mata uang asing dalam perkara judi online ini.

Direktur Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan bahwa uang yang disita dari rekening ini bakal disita untuk negara setelah memiliki ketetapan dari pengadilan.

"Penyidik juga telah menindaklanjuti penyitaan terhadap uang senilai Rp90.639.551.037 dari 235 rekening," ujar Himawan di Bareskrim, Rabu (27/8/2025).

Selain itu, Bareskrim juga telah melakukan pemblokiran terhadap 576 rekening senilai Rp63,7 miliar. Adapun, ratusan rekening itu ditindak berdasarkan laporan hasil analisis PPATK soal 5.920 rekening mencurigakan terkait judi online.

Baca Juga

Di mana terdapat 5.920 rekening yang terkait transaksi mencurigakan dari tindak pidana perjudian online yang selanjutnya dilakukan pemblokiran terhadap 576 rekening senilai Rp63.711.906.018 yang saat ini masih dalam tahap penyidikan yaitu 3 berkas perkara.

Bareskrim Pamerkan Duit Rp90 Miliar Hasil Sitaan Rekening Judi Online

Di lain sisi, Himawan juga mengungkap pihaknya telah menindak 235 kasus dengan menangkap 259 tersangka. Penindakan ini dilakukan selama Mei-Agustus 2025.

"Klasifikasi peran tersangka antara lain penyelenggara 14 orang, perbantuan 11 orang adminnya 3 orang, operator 14 orang, penggepul 1 orang, telemarketing 4 orang, endorse 12 orang dan pemainnya 200 orang," pungkasnya.

Adapun, Kabareskrim Polri Komjen Syahar Diantono menyatakan bahwa pihaknya bakal menindak tegas tindak pidana judi online 

Dia menyatakan pengungkapan sindikat judi online ini merupakan salah satu bentuk Komitmen Polri menindaklanjuti program Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto. 

Tak hanya judi online, Syahar juga mengemukakan bakal menindak tegas setiap persoalan yang meresahkan masyarakat, termasuk narkoba hingga penyelundupan.

"Sesuai dengan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, & juga Bapak Kapolri aparat kepolisian dimanapun akan terus bergerak mengusut dan membongkar jaringan judi yang meresahkan masyarakat termasuk narkoba yg sangat merugikan masyarakat," tutur Syahar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040
Premium
4 menit yang lalu

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA
Premium
34 menit yang lalu

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

JUDI ONLINE : Polisi Menyita Uang Rp154 Miliar

JUDI ONLINE : Polisi Menyita Uang Rp154 Miliar

Bareskrim Sita Rp154 Miliar dari Rekening Terkait Judi Online

Bareskrim Sita Rp154 Miliar dari Rekening Terkait Judi Online

Kejagung Hentikan Sementara Pengusutan Kasus Beras Oplosan, Ada Apa?

Kejagung Hentikan Sementara Pengusutan Kasus Beras Oplosan, Ada Apa?

Polri Bakal Pertimbangkan Temuan Baru dari Keluarga Diplomat Arya Daru

Polri Bakal Pertimbangkan Temuan Baru dari Keluarga Diplomat Arya Daru

Dino Patti Djalal Desak Polisi Ungkap Misteri Kematian Diplomat Arya Daru

Dino Patti Djalal Desak Polisi Ungkap Misteri Kematian Diplomat Arya Daru

Bareskrim Tangkap Operator Terkait Kasus Viral Pemain Judi Online di Polda DIY

Bareskrim Tangkap Operator Terkait Kasus Viral Pemain Judi Online di Polda DIY

Transaksi Judi Online Gerus Pertumbuhan Ekonomi

Transaksi Judi Online Gerus Pertumbuhan Ekonomi

Penerima Bansos Jakarta Main Judol, Transaksi Sentuh Rp67 Miliar

Penerima Bansos Jakarta Main Judol, Transaksi Sentuh Rp67 Miliar

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden
Nasional
7 menit yang lalu

Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

Bareskrim Pamerkan Duit Rp90 Miliar Hasil Sitaan Rekening Judi Online
Hukum
37 menit yang lalu

Bareskrim Pamerkan Duit Rp90 Miliar Hasil Sitaan Rekening Judi Online

Kasus Jurist Tan: Kejagung Kirim Berkas Red Notice ke Interpol
Hukum
47 menit yang lalu

Kasus Jurist Tan: Kejagung Kirim Berkas Red Notice ke Interpol

Polisi: Otak Pembuhunan Kacab BRI Pernah Terjerat Kasus Pemalsuan Ijazah
Hukum
1 jam yang lalu

Polisi: Otak Pembuhunan Kacab BRI Pernah Terjerat Kasus Pemalsuan Ijazah

Krisis Politik Baru Hantam Prancis, PM Bayrou Terancam Lengser
Internasional
1 jam yang lalu

Krisis Politik Baru Hantam Prancis, PM Bayrou Terancam Lengser

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Babak Baru Korupsi Pertamina, Bakal Merembet ke SKK Migas?

2

Tray Nampan MBG Mengandung Minyak Babi, Istana Angkat Bicara

3

Eks Dirjen Kemenkeu Isa Didakwa Rugikan Negara Rp90 Miliar di Kasus Jiwasraya

4

Istana: Demo Dijamin Konstitusi, tapi Jangan Rusak Fasilitas Umum

5

Satgas Pangan Polri Tetapkan 28 Tersangka di Kasus Beras Oplosan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Babak Baru Korupsi Pertamina, Bakal Merembet ke SKK Migas?

2

Tray Nampan MBG Mengandung Minyak Babi, Istana Angkat Bicara

3

Eks Dirjen Kemenkeu Isa Didakwa Rugikan Negara Rp90 Miliar di Kasus Jiwasraya

4

Istana: Demo Dijamin Konstitusi, tapi Jangan Rusak Fasilitas Umum

5

Satgas Pangan Polri Tetapkan 28 Tersangka di Kasus Beras Oplosan