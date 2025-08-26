Bisnis Indonesia Premium
Polri Bakal Pertimbangkan Temuan Baru dari Keluarga Diplomat Arya Daru

Polri pertimbangkan temuan baru keluarga terkait kematin diplomat Kemenlu Arya Daru . Polda Metro Jaya akan mendalami informasi ini meski kasus belum SP3.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 09:22
Polda Metro Jaya melakukan konferensi pers terkait tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan (ADP) di Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Polda Metro Jaya melakukan konferensi pers terkait tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan (ADP) di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri merespons temuan atau kejanggalan atas kematian Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (ADP) yang diungkap keluarga.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan pihaknya melalui Polda Metro Jaya akan mempertimbangkan temuan-temuan dari keluarga Arya Daru.

Pada intinya, kata dia, kepolisian bakal mendalami temuan yang diungkap keluarga Arya. Apakah hal itu merupakan kebaruan informasi atau bisa melengkapi penyelidikan sebelumnya.

"Ini tentu menjadi suatu landasan apakah ini memang merupakan temuan baru. Apakah perkembangan baru ataukah sifatnya secara komprehensif Bisa menjadi bagian daripada kelengkapan proses penyelidikan pada tahap pertama," ujar Trunoyudo di Divhumas Polri, Senin (25/8/2025).

Adapun, Trunoyudo menyatakan bahwa Penyidik Polda Metro Jaya juga menghargai setiap masukan yang ada terkait dengan kasus kematian Diplomat Arya.

"Tentunya kita sama-sama semua berempati. Ini menjadi kita hargai kita hargai bersama," pungkasnya.

Sebelumnya, pihak Keluarga Arya Daru melakukan konferensi pers di Yogyakarta pada Sabtu (23/8/2025). 

Dalam konpers itu, pihak keluarga menyatakan adanya temuan soal kiriman amplop misterius berisi gabus putih berbentuk bunga kamboja, hati, dan bintang pada H+1 pemakaman.

Selain itu, keluarga masih mengemukakan kejanggalan terkait dengan TKP jendela kos yang mudah dibuka, hasil otopsi hingga permintaan soal pendalaman sosok yang terekam bersama Arya Daru menjelang kematiannya.

Kasus Kematian Arya Daru Belum SP3

Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menyimpulkan bahwa kematian Arya Daru tidak memiliki unsur pidana dan meninggal tanpa ada keterlibatan orang lain.

Dalam hal ini, pihak RSCM juga mengungkapkan bahwa penyebab kematian dari Arya ini akibat dari kehabisan oksigen, sehingga membuatnya meninggal lemas.

Adapun, simpulan penyebab kematian ini didukung oleh sejumlah hasil analisis. Misalnya, dari hasil pemeriksaan laboratorium digital forensik Polda Metro Jaya.

Digital forensik PMJ ini mencatat bahwa dalam perangkat elektronik yang dimiliki Arya sempat ada pencatatan penelusuran terkait bunuh diri.

Selain itu, kepolisian juga telah mengungkap bahwa pada jasad Arya tidak ditemukan tanda kekerasan. Adapun, pada lakban yang menutupi wajah jenazah hanya ditemukan sidik jari Arya.

Bahkan, Puslabfor Bareskrim Polri menyatakan bahwa di dalam seluruh sampel organ dan cairan tubuh Diplomat Arya tidak terdeteksi senyawa beracun seperti pestisida, sianida, arsenik, alkohol, dan narkoba.

Namun demikian, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Wira Satya Triputra menyatakan bahwa pihaknya masih belum menghentikan penyelidikan perkara kematian Arya Daru ini.

"Sementara kami tetap akan menerima masukan apabila ada informasi, kami tetap tampung. Sementara belum (SP3)," ujar Wira di Polda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025).

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Gibran Tak Dapat Tanda Kehormatan dari Prabowo, Bagaimana dengan Wapres Sebelumnya?
Nasional
4 menit yang lalu

Gibran Tak Dapat Tanda Kehormatan dari Prabowo, Bagaimana dengan Wapres Sebelumnya?

Lokasi dan Biaya SIM Keliling Selasa 26 Agustus 2025 di Jakarta
Nasional
25 menit yang lalu

Lokasi dan Biaya SIM Keliling Selasa 26 Agustus 2025 di Jakarta

Menteri Hukum: Prabowo Belum Kepikiran Beri Amnesti ke Noel Ebenezer
Nasional
39 menit yang lalu

Menteri Hukum: Prabowo Belum Kepikiran Beri Amnesti ke Noel Ebenezer

Polri Bakal Pertimbangkan Temuan Baru dari Keluarga Diplomat Arya Daru
Hukum
55 menit yang lalu

Polri Bakal Pertimbangkan Temuan Baru dari Keluarga Diplomat Arya Daru

Menlu Sugiono Ungkap Alasan Prabowo Baru Lantik 8 Dubes, Termasuk AS dan Jerman
Nasional
1 jam yang lalu

Menlu Sugiono Ungkap Alasan Prabowo Baru Lantik 8 Dubes, Termasuk AS dan Jerman

