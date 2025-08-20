Bisnis Indonesia Premium
Bareskrim: Hasil Tes DNA Ridwan Kamil Tidak Identik dengan Anak Lisa Mariana

Bareskrim Polri mengonfirmasi anak Lisa Mariana bukan anak biologis Ridwan Kamil berdasarkan hasil tes DNA.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 14:29
Kasubdit I Ditresiber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Agung, Karo Labdokkes Pusdokkes Polri Brigjen Sumy Hastry Purwanti, dan Kabagpenum Kombes Erdi Chaniago di Bareskrim Polri pada Rabu (20/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Kasubdit I Ditresiber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Agung, Karo Labdokkes Pusdokkes Polri Brigjen Sumy Hastry Purwanti, dan Kabagpenum Kombes Erdi Chaniago di Bareskrim Polri pada Rabu (20/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengumumkan anak selebgram Lisa Mariana berinisial CA bukan anak biologis Ridwan Kamil.

Kasubdit I Ditresiber Kombes Rizki Agung Prakoso mengatakan dalam pemeriksaan DNA di labdokkes Polri diketahui bahwa anak Lisa Mariana berinisial CA tidak memiliki kecocokan dengan DNA dari Ridwan Kamil.

"Pada hari ini Pusdokkes Polri telah menyerahkan hasil tes DNA dengan hasil saudara RK dan anaknya LM berinisial CA tidak identik," ujar Rizki di Bareskrim Polri, Rabu (20/8/2025).


Sebelumnya, Ridwan Kamil serta Lisa Mariana dan anaknya berinisial CA telah dilakukan pengambilan sampel tes DNA di Bareskrim Polri pada Kamis (7/8/2025).

Proses tes DNA itu dilakukan dengan mengambil sampel genetik dari air ludah dan darah. Adapun, tes DNA RK dan Lisa dilakukan di ruangan berbeda.

Ridwan Kamil menjalani tes DNA di lantai 15 Gedung Bareskrim Polri. Sementara, Lisa Mariana dan anaknya berinisial CA diambil sampel genetiknya di lantai 16.

Adapun, tes DNA ini merupakan proses pembuktian terkait orang tua biologis anak Lisa Mariana berinisial CA.

Anshary Madya Sukma
Muhammad Ridwan

