Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan partainya mendukung penuh program pemerintah dan menyerahkan sepenuhnya kebijakan reshuffle kabinet kepada Presiden.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 17:27
Share
Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia beserta pengurus Golkar memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025). Foto: Akbar Evandio
Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia beserta pengurus Golkar memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025). Foto: Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA —  Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya tidak akan ikut campur dalam urusan reshuffle kabinet yang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Termasuk dalam mengisi kekosongan bangku kabinet setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menjadi tersangka kasus korupsi sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

“Menyangkut reshuffle itu hak prerogatif presiden,” katanya usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto usai bersama jajaran pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Menurutnya, partai dengan logo pohon beringin itu dinilai sudah dewasa dalam berpolitik sehingga terkait dengan mekanisme akan mendukung penuh keputusan dari Kepala negara.

“Golkar menyerahkan sepenuhnya ke presiden. Golkar adalah partai yang sudah pengalaman selalu berpikir bahwa konstitusi, mekanisme, dan kewenangan diserahkan sepenuhnya. Untuk Reshuffle mengangkat memberhentikan itu merupakan wewenang presiden,” ujar Bahlil.

Di sisi lain, menanggapi isu adanya peluang tawaran kursi di Kementerian Haji maupun posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang saat ini kosong, Bahlil memastikan hingga kini belum ada pembicaraan resmi antara Presiden dan Golkar.

Baca Juga

“Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu,” tegas Bahlil.

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait arah dukungan partai politiknya ke depan.

Bahlil menegaskan sikap Golkar sudah final sejak Musyawarah Nasional (Munas) partai. Dalam forum tertinggi itu, Golkar telah menetapkan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Munas itu forum keputusan tertinggi, telah memutuskan mendukung Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Selama semuanya berjalan baik, tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan. Golkar lahir untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan menjalankan Pancasila 1945,” ujarnya.

Di sisi lain, Bahlil mengaku bahwa diskusi dengan Presiden berjalan konstruktif dengan lebih berfokus, terutama terkait implementasi Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam, program penyediaan makanan bergizi, penguatan Koperasi Merah Putih, hingga gagasan sekolah rakyat.

“Kami berdiskusi sangat produktif, bukan hanya soal kondisi saat ini, tetapi juga mengenai bagaimana koalisi ke depan bisa lebih baik dan produktif. Semua dalam rangka mewujudkan program-program Bapak Presiden dalam asta cita,” pungkas Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040
Premium
7 menit yang lalu

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA
Premium
37 menit yang lalu

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bahlil Soal Kelangkaan BBM di Shell dan Vivo: Negara Hadir, Ada Pertamina

Bahlil Soal Kelangkaan BBM di Shell dan Vivo: Negara Hadir, Ada Pertamina

Bahlil dan Pengurus Golkar Temui Prabowo di Istana

Bahlil dan Pengurus Golkar Temui Prabowo di Istana

Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

Perangi Diinformasi dan Hoaks, Pemerintah Panggil TikTok hingga Meta

Perangi Diinformasi dan Hoaks, Pemerintah Panggil TikTok hingga Meta

Istana Minta Kasus Immanuel Ebenezer Jadi Pembelajaran Anggota Kabinet Merah Putih

Istana Minta Kasus Immanuel Ebenezer Jadi Pembelajaran Anggota Kabinet Merah Putih

Istana Sebut Belum Ada Pengganti Wamenaker Immanuel Ebenezer, Tunggu 1x24 Jam

Istana Sebut Belum Ada Pengganti Wamenaker Immanuel Ebenezer, Tunggu 1x24 Jam

Lippo Targetkan Renovasi 1.500 Rumah Desa

Lippo Targetkan Renovasi 1.500 Rumah Desa

Kemenkeu Tunggu Struktur Organisasi 3 K/L Baru Prabowo sebelum Siapkan Anggaran

Kemenkeu Tunggu Struktur Organisasi 3 K/L Baru Prabowo sebelum Siapkan Anggaran

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden
Nasional
10 menit yang lalu

Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

Bareskrim Pamerkan Duit Rp90 Miliar Hasil Sitaan Rekening Judi Online
Hukum
41 menit yang lalu

Bareskrim Pamerkan Duit Rp90 Miliar Hasil Sitaan Rekening Judi Online

Kasus Jurist Tan: Kejagung Kirim Berkas Red Notice ke Interpol
Hukum
50 menit yang lalu

Kasus Jurist Tan: Kejagung Kirim Berkas Red Notice ke Interpol

Polisi: Otak Pembuhunan Kacab BRI Pernah Terjerat Kasus Pemalsuan Ijazah
Hukum
1 jam yang lalu

Polisi: Otak Pembuhunan Kacab BRI Pernah Terjerat Kasus Pemalsuan Ijazah

Krisis Politik Baru Hantam Prancis, PM Bayrou Terancam Lengser
Internasional
1 jam yang lalu

Krisis Politik Baru Hantam Prancis, PM Bayrou Terancam Lengser

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Babak Baru Korupsi Pertamina, Bakal Merembet ke SKK Migas?

2

Tray Nampan MBG Mengandung Minyak Babi, Istana Angkat Bicara

3

Eks Dirjen Kemenkeu Isa Didakwa Rugikan Negara Rp90 Miliar di Kasus Jiwasraya

4

Istana: Demo Dijamin Konstitusi, tapi Jangan Rusak Fasilitas Umum

5

Satgas Pangan Polri Tetapkan 28 Tersangka di Kasus Beras Oplosan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Babak Baru Korupsi Pertamina, Bakal Merembet ke SKK Migas?

2

Tray Nampan MBG Mengandung Minyak Babi, Istana Angkat Bicara

3

Eks Dirjen Kemenkeu Isa Didakwa Rugikan Negara Rp90 Miliar di Kasus Jiwasraya

4

Istana: Demo Dijamin Konstitusi, tapi Jangan Rusak Fasilitas Umum

5

Satgas Pangan Polri Tetapkan 28 Tersangka di Kasus Beras Oplosan