Potensi Rp400 Triliun, Golkar: Zakat-Wakaf Bisa Genjot Penerimaan Negara

Golkar usulkan zakat dan wakaf sebagai sumber penerimaan negara potensial hingga Rp400 triliun, mendukung upaya pemerintah diversifikasi pendapatan.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 18:50
Ilustrasi zakat. Dok NU Online
Ilustrasi zakat. Dok NU Online
Ringkasan Berita
  • Partai Golkar berkomitmen mendukung peningkatan penerimaan negara melalui konsep alternatif di luar ketergantungan pada sumber daya alam.
  • Golkar melihat potensi penerimaan dari zakat dan wakaf yang dapat mencapai Rp300 triliun hingga Rp400 triliun jika dikelola dengan baik.
  • Golkar mendukung rencana pembentukan kementerian khusus untuk pekerja migran guna mengoptimalkan penerimaan devisa negara dan melindungi pekerja migran Indonesia.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Ahmad Doli Kurnia, menegaskan komitmen partainya dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara.

Menurutnya, Golkar memiliki sejumlah konsep alternatif yang dapat memperkuat struktur pendapatan negara di luar ketergantungan pada sumber daya alam (SDA).

“Tentu kita ingin mendorong supaya penerimaan negara bisa terus ditingkatkan. Sebetulnya Golkar juga punya konsep, walaupun tadi belum sempat didiskusikan dengan Presiden Prabowo,” kata Doli di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (27/8/2025).

Salah satu konsep yang dimaksud adalah pemanfaatan potensi zakat dan wakaf. Doli menilai, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan zakat dan wakaf sebagai sumber penerimaan tambahan negara.

“Kalau dioptimalkan, penerimaan zakat dan wakaf itu bisa mencapai potensi Rp300 triliun sampai Rp400 triliun. Itu teman-teman Golkar sudah pernah lakukan kajian. Selama itu optimal, dikelola dengan baik, dan tidak ada kebocoran, hasilnya bisa signifikan,” jelasnya.

Selain itu, Doli juga menyoroti kontribusi pekerja migran Indonesia (PMI) yang selama ini menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Ia menyambut positif rencana Presiden Prabowo membentuk kementerian khusus untuk perlindungan pekerja migran.

“Kami berkeyakinan, pembentukan kementerian khusus pekerja migran itu bukan hanya untuk melindungi mereka di luar negeri, tapi juga untuk mengoptimalkan penerimaan devisa negara. Dengan begitu, program pembangunan pro-rakyat bisa dikerjakan secara maksimal melalui pendapatan negara yang juga maksimal,” tegasnya.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Rio Sandy Pradana

