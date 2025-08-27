Bisnis Indonesia Premium
KPK Sita Uang Dolar Usai Geledah Rumah Irvian 'Sultan' Kemnaker

KPK sita uang dolar dan barang bukti elektronik dari rumah Irvian Bobby Mahendro terkait kasus pemerasan sertifikat K3 di Kemenaker.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 20:29
Petugas melintas di depan mobil sitaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, (21/8/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, pada Rabu (20/8/2025) malam. KPK telah menyita 22 kendaraan hingga Kamis (21/8) sore yakni 15 mobil dan 7 motor.
Bisnis.com, JAKARTA - KPK menyita sejumlah uang dalam bentuk dolar setelah melakukan penggeledahan di rumah Irvian Bobby Mahendro (IBM) yang dianggap 'sultan', pejabat Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, penggeledahan dilakukan pada Selasa (26/8/2025) guna mendalami kasus pemerasan penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

"Penggeledahan tersebut, penyidik juga mengamankan BBE [barang bukti elektronik] dan juga uang tunai dalam bentuk dolar," katanya dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Rabu (27/8/2025).

Budi mengatakan barang bukti yang disita akan dianalisis agar penyidik  mendapatkan petunjuk lainnya terkait perkara ini.

Sebagaimana diketahui, KPK sedang mengusut pemerasan penerbitan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Pasalnya tarif penerbitan yang seharusnya Rp275.000 menjadi Rp6 juta.

Total uang yang terkumpul sebesar Rp81 miliar dan dibagikan kepada 11 tersangka yang salah satunya merupakan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel. Dia menerima Rp3 miliar dari IBM.

Selain itu, KPK telah mengamankan 22 kendaraan mewah dari para tersangka, diantaranya Nissan GT-R, Ducati Multistrada V4 RS, Hyundai Palisade, hingga Toyota Hilux.

Terbaru KPK mengamankan Toyota Land Cruiser dari pejabat Kementerian Ketenagakerjaan berinisal CFH, diduga kendaraan itu berkaitan kasus pemerasan penerbitan K3.

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Novita Sari Simamora

