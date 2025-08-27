Bisnis Indonesia Premium
Dugaan Korupsi Bupati Pati Sudewo: Itu Pendapatan saat Jadi DPR

Bupati Pati, Sudewo, diperiksa KPK terkait dugaan korupsi proyek kereta api. Ia klaim uang Rp720 juta adalah pendapatan DPR, bukan hasil korupsi.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 19:32
Bupati Pati Sudewo (kiri) usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/8/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Pati, Sudewo telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Rabu (27/8/2025), karena diduga menerima uang komitmen fee proyek pembangunan kereta api di Jawa Tengah. 

Dia diduga menerima Rp720 juta dari proyek itu dan KPK telah menyita Rp3 miliar dari kediamannya. Dia mengklaim aliran dana yang diterima merupakan pendapatannya selama menjadi anggota DPR.

"Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan," katanya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

Meskipun sempat mengatakan telah mengembalikan Rp720 juta, dia menegaskan tidak ada pengembalian uang terkait dugaan korupsi yang disangkakan pada dirinya.

Ketika ditanya mengenai desakan untuk mundur dari jabatannya, dia mengatakan akan beristiqomah dan membangun masyarakat Pati menjadi solid.

"Saya akan istiqomah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati untuk sebaik-baiknya, saya mendukung masyarakat untuk tetap solid," jelasnya

Dari pantauan Bisnis, dia selesai diperiksa penyidik pukul 15.32 WIB. Dia mengaku telah dimintai keterangan sebagai saksi dan telah menjawab secara jujur serta apa adanya.

Setelah menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan, dia bergegas masuk ke mobil Toyota Alphard putih untuk pulang.

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Novita Sari Simamora

