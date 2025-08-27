Bisnis Indonesia Premium
Pengamanan Gedung KPK Masih Biasa saat Bupati Pati Sudewo Diperiksa

Bupati Pati Sudewo diperiksa KPK terkait dugaan korupsi proyek rel kereta api. Pengamanan di Gedung KPK masih biasa, tanpa kendaraan taktis.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 12:48
Bupati Pati Sudewo (tengah) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/8/2025). (ANTARA/Rio Feisal)
Bupati Pati Sudewo (tengah) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/8/2025). (ANTARA/Rio Feisal)
Ringkasan Berita
  • Bupati Pati Sudewo diperiksa KPK sebagai saksi terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rel kereta api di Kawah Tengah/Solo Balapan.
  • Pengamanan di Gedung KPK saat pemeriksaan Sudewo terpantau biasa, tanpa kendaraan taktis dan hanya dijaga beberapa personel kepolisian dan petugas keamanan.
  • Sudewo menjadi sorotan publik setelah menaikkan PBB daerah hingga 250 persen, yang memicu demo besar-besaran dan rapat hak angket di DPRD Pati.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Pati Sudewo penuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi proyek pembangunan rel kereta api di wilayah Kawah Tengah/Solo Balapan.

Dari pantauan Bisnis, hanya ada beberapa personel kepolisian dan petugas keamanan KPK yang berjaga di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Selain itu, tidak tampak kendaraan taktis yang biasanya digunakan untuk melerai massa. Adapun penghalau massa hanya berupa kawat besi. Sehingga keamanan saat ini, pukul 10.33 WIB, belum begitu ketat.

Sebagai informasi, Sudewo tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9.40 WIB. Dia mengenakan kemeja batik berwarna cokelat dan masker berwarna biru.

Sudewo yang sempat koar-koar dengan menantang warga Pati untuk mendemo dirinya, kini irit bicara saat dicecar pertanyaan oleh wartawan. Ketika ditanya wartawan kapasitasnya diperiksa oleh KPK, dia hanya menjawab sebagai saksi.

"Memenuhi panggilan, [sebagai] saksi," jelasnya.

Dia mengaku tidak membawa berkas terkait pemeriksaannya. Selain itu, dia berharap warga Pati yang berencana ingin datang ke KPK untuk mendemo dirinya diberikan keselamatan.

"Semoga baik-baik saja," ucapnya.

Setelah memberikan jawaban tersebut, dia langsung masuk ke lobi KPK untuk proses registrasi. Lalu, dia langsung naik ke atas menuju ruang pemeriksaan.

Sebelumnya, KPK sempat menjadwalkan pemeriksaan Sudewo pada Jumat (22/8/2025). Namun dia mangkir dari panggilan itu.

Terlepas dari itu, Bupati Pati Sudewo tengah menjadi sorotan karena dirinya menaikkan PBB daerah hingga 250 persen.

Keputusan itu memantik warga Pati hingga terjadi demo besar-besaran. Sampai DPRD Pati menggelar rapat hak angket untuk pemakzulan Sudewo.

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Aprianus Doni Tolok

