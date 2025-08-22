Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil

Lisa Mariana mengaku terima uang dari Ridwan Kamil terkait kasus korupsi iklan di BJB, namun belum jelas sumber uang tersebut.

Bisnis.com, Jakarta — Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut-sebut mengalirkan uang kepada Selebgram Lisa Mariana.

Hal tersebut disampaikan Lisa Mariana usai diperiksa oleh penyidik KPK dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) di Gedung KPK Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025

Sayangnya, Lisa tidak menjelaskan lebih rinci mengenai aliran uang dari Ridwan Kamil tersebut berasal dari mana, apakah dari hasil korupsi atau uang pribadi. Lisa hanya menegaskan bahwa dirinya terima uang tersebut untuk kebutuhan anaknya.

"Iya benar ada aliran dana, tapi kan buat anak saya. Saya belum mau sebut berapa nominalnya," tuturnya.

Lisa membeberkan pemeriksaan yang telah berlangsung selama 2 jam tersebut hanya mengklarifikasi aliran dana perkara korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

"Saya gak hitung berapa pertanyaannya, tapi fokus soal aliran dana," katanya.

Lisa pun mengaku sudah siap beberkan bukti aliran dana kepada dirinya dari eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan Lisa meminta penyidik KPK agar memeriksa dirinya kembali sebagai saksi.

"Kita tunggu saja dari KPK kapan mau kirim surat pemanggilan lagi," ujarnya.