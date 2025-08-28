Buka APKASI Otonomi Expo 2025, Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Sri Mulyani

Presiden Prabowo meresmikan APKASI Otonomi Expo 2025 di Tangerang, sambil bercanda dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sri Mulyani dan Gus Ipul.

Bisnis.com, TANGERANG – Presiden Prabowo Subianto melontarkan sejumlah kelakar saat memberikan sambutan dalam peresmian Pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).

Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung para menteri dan pejabat negara yang hadir dengan nada gurau, disambut riuh tawa undangan.

Prabowo mengawali dengan memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang tepat berusia 61 tahun pada hari ini. Dia juga menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang baru saja berulang tahun dua hari lalu.

“Beliau [Sri Mulyani] ulang tahun ke-36,” ujar Prabowo, sebelum langsung disambut tawa karena diketahui usia asli Sri Mulyani adalah 63 tahun.

Tak berhenti di situ, Prabowo juga menyebut nama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Dia lalu melanjutkan dengan memperkenalkan Panglima TNI Agus Subiyanto serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan urutan yang sengaja diubah.

“Harusnya Kapolri dulu baru Panglima TNI. Soalnya Kapolri ada kata Prabowo-nya, dan Panglima ada Subiantonya. Jadi [harus urut] tetapi ini semua sudah direkayasa,” seloroh Prabowo yang kembali disambut tawa hadirin.