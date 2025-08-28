Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Buka APKASI Otonomi Expo 2025, Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Sri Mulyani

Presiden Prabowo meresmikan APKASI Otonomi Expo 2025 di Tangerang, sambil bercanda dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sri Mulyani dan Gus Ipul.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:10
Share
Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembukaan APKASI Otonomi Expo 2025 di Tangerang, Banten pada Kamis (28/8/2025). Dok Youtube BMPI Setpres
Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembukaan APKASI Otonomi Expo 2025 di Tangerang, Banten pada Kamis (28/8/2025). Dok Youtube BMPI Setpres

Bisnis.com, TANGERANG – Presiden Prabowo Subianto melontarkan sejumlah kelakar saat memberikan sambutan dalam peresmian Pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).

Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung para menteri dan pejabat negara yang hadir dengan nada gurau, disambut riuh tawa undangan.

Prabowo mengawali dengan memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang tepat berusia 61 tahun pada hari ini. Dia juga menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang baru saja berulang tahun dua hari lalu.

“Beliau [Sri Mulyani] ulang tahun ke-36,” ujar Prabowo, sebelum langsung disambut tawa karena diketahui usia asli Sri Mulyani adalah 63 tahun.

 Tak berhenti di situ, Prabowo juga menyebut nama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Dia lalu melanjutkan dengan memperkenalkan Panglima TNI Agus Subiyanto serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan urutan yang sengaja diubah.

Baca Juga

“Harusnya Kapolri dulu baru Panglima TNI. Soalnya Kapolri ada kata Prabowo-nya, dan Panglima ada Subiantonya. Jadi [harus urut] tetapi ini semua sudah direkayasa,” seloroh Prabowo yang kembali disambut tawa hadirin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA
Premium
12 menit yang lalu

Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA

Manuver Tajam BlackRock di Merdeka Battery (MBMA)
Premium
42 menit yang lalu

Manuver Tajam BlackRock di Merdeka Battery (MBMA)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo: Direksi BUMN Merasa Raja, Kayak Perusahaan Milik Neneknya!

Prabowo: Direksi BUMN Merasa Raja, Kayak Perusahaan Milik Neneknya!

Said Iqbal 'Sentil' Gaji DPR Naik saat Prabowo Gaungkan Efisiensi

Said Iqbal 'Sentil' Gaji DPR Naik saat Prabowo Gaungkan Efisiensi

Prabowo Sindir Noel Ebenezer Bukan Kader Gerindra: Tetap Agak Malu Saya

Prabowo Sindir Noel Ebenezer Bukan Kader Gerindra: Tetap Agak Malu Saya

Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

Pengangguran Terendah Dibayangi Peningkatan PHK

Pengangguran Terendah Dibayangi Peningkatan PHK

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

Sri Mulyani Minta Rumah Subsidi Fokus Juga ke Daerah KEK dan Industri, Batang hingga Morowali

Sri Mulyani Minta Rumah Subsidi Fokus Juga ke Daerah KEK dan Industri, Batang hingga Morowali

Medsos Banjir Hoaks, Istana Soroti Demo Pati hingga Deep Fake Sri Mulyani

Medsos Banjir Hoaks, Istana Soroti Demo Pati hingga Deep Fake Sri Mulyani

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ada Demo, Pemerintah Berikan Skema WFH Bagi Pegawai DPR RI
Nasional
12 menit yang lalu

Ada Demo, Pemerintah Berikan Skema WFH Bagi Pegawai DPR RI

Massa Demo Buruh di DPR Mulai Bubarkan Diri
Nasional
18 menit yang lalu

Massa Demo Buruh di DPR Mulai Bubarkan Diri

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI
Nasional
29 menit yang lalu

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI

Bareskrim Polri Kembali Periksa Ridwan Kamil Hari Ini (28/8)
Hukum
32 menit yang lalu

Bareskrim Polri Kembali Periksa Ridwan Kamil Hari Ini (28/8)

Said Iqbal 'Sentil' Gaji DPR Naik saat Prabowo Gaungkan Efisiensi
Nasional
46 menit yang lalu

Said Iqbal 'Sentil' Gaji DPR Naik saat Prabowo Gaungkan Efisiensi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

2

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

3

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

4

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

5

Bahlil dan Pengurus Golkar Temui Prabowo di Istana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ribuan Polisi Saip Amankan Aksi Buruh
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

2

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

3

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

4

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

5

Bahlil dan Pengurus Golkar Temui Prabowo di Istana