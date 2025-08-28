Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Minta Kepala Daerah Pangkas Perjalanan Dinas dan Seminar

Prabowo minta kepala daerah kurangi perjalanan dinas dan seminar, fokus pada program nyata untuk rakyat, dan contoh efisiensi anggaran seperti APKASI.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 14:21
Share
Ilustrasi. Sejumlah kepala daerah saat tiba di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor untuk melaksanakan kegiatan retret di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (22/6/2025). ANTARA/Rubby Jovan
Ilustrasi. Sejumlah kepala daerah saat tiba di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor untuk melaksanakan kegiatan retret di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (22/6/2025). ANTARA/Rubby Jovan
Ringkasan Berita
  • Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah untuk mengurangi perjalanan dinas dan seminar yang berlebihan guna meningkatkan efisiensi anggaran.
  • Prabowo menyoroti keberhasilan Ketua APKASI, Bursah Zarnubi, yang menghemat Rp462 miliar sebagai contoh efisiensi yang patut ditiru.
  • Prabowo mengingatkan pentingnya mendengarkan rakyat yang semakin cerdas dan kritis dalam mengawasi kinerja pemerintah.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, TANGERANG – Presiden Prabowo Subianto meminta para kepala daerah untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran dan mengutamakan program nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Prabowo menyoroti laporan Ketua APKASI, Bursah Zarnubi, yang berhasil menghemat Rp462 miliar di kabupatennya tahun ini. Menurut Prabowo, langkah efisiensi itu patut dicontoh oleh daerah lain.

Pesan itu disampaikan saat membuka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025). 

“Efisiensi dikurangilah perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar-seminar, kunjungan kerja. Untuk apa lagi kunjungan kerja, yang penting kerja, bukan kunjungan kerjanya,” kata Prabowo.

Dia mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin cerdas dan kritis dalam mengawasi kinerja pemerintah.

"Saya sudah lama jadi orang Indonesia, hati-hati lho, rakyat kita sekarang pintar semua. Rakyat kita punya gadget semua. Anda paling dekat sama rakyat, harus peka sama rakyat, dengarkan rakyat,” tegasnya.

Baca Juga

Prabowo juga menyinggung kebiasaan penggunaan istilah asing dalam forum resmi yang sering dibarengi biaya tinggi.

“Sekarang ada istilah keren, bahasa Inggris, FGD, Focus Group Discussion. FGD itu asli hotel mahal lagi,” ucapnya, disambut tawa hadirin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

WTO Ruling Fuels Bullish Outlook for Palm Oil Stocks
Premium
57 menit yang lalu

WTO Ruling Fuels Bullish Outlook for Palm Oil Stocks

Revisi Naik Laba AZKO (ACES) Ditengah Kembalinya Penantang Kuat Ace Hardware
Premium
2 jam yang lalu

Revisi Naik Laba AZKO (ACES) Ditengah Kembalinya Penantang Kuat Ace Hardware

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemda Diminta Genjot Belanja, Prabowo: Kita Baru 15% dari PDB

Pemda Diminta Genjot Belanja, Prabowo: Kita Baru 15% dari PDB

Ikuti Perintah Prabowo, Satgas PKH Ambil Alih 3,3 Juta Ha Lahan Sawit Ilegal

Ikuti Perintah Prabowo, Satgas PKH Ambil Alih 3,3 Juta Ha Lahan Sawit Ilegal

Prabowo Kesal Pengusaha Tak Bayar Pajak, Padahal Negara Kasih Lahan-Kredit

Prabowo Kesal Pengusaha Tak Bayar Pajak, Padahal Negara Kasih Lahan-Kredit

Menteri Maman Klaim Tak Beri Disposisi Surat Kementerian UMKM ke KBRI di Eropa

Menteri Maman Klaim Tak Beri Disposisi Surat Kementerian UMKM ke KBRI di Eropa

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Tak Hadir ke KPK karena Pilih Dinas Luar Negeri

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Tak Hadir ke KPK karena Pilih Dinas Luar Negeri

Sri Mulyani Terapkan Tarif Hotel Perdin ASN Maksimal Rp9,3 Juta per Malam

Sri Mulyani Terapkan Tarif Hotel Perdin ASN Maksimal Rp9,3 Juta per Malam

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah: Jangan Bikin Kebijakan yang Bebankan Rakyat

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah: Jangan Bikin Kebijakan yang Bebankan Rakyat

Kemendagri Sepakat 10 RUU Kabupaten/Kota Lanjut ke Paripurna

Kemendagri Sepakat 10 RUU Kabupaten/Kota Lanjut ke Paripurna

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Foto Emak-emak di Garda Depan Lawan Aparat saat Demo DPR Kembali Ricuh
Nasional
2 menit yang lalu

Foto Emak-emak di Garda Depan Lawan Aparat saat Demo DPR Kembali Ricuh

Ketum PBNU Minta Maaf karena Undang Peter Berkowitz
Nasional
3 menit yang lalu

Ketum PBNU Minta Maaf karena Undang Peter Berkowitz

Pemda Diminta Genjot Belanja, Prabowo: Kita Baru 15% dari PDB
Nasional
7 menit yang lalu

Pemda Diminta Genjot Belanja, Prabowo: Kita Baru 15% dari PDB

Demo Ricuh! Mahasiswa dan Aparat Bentrok di Depan Gerbang DPR
Nasional
20 menit yang lalu

Demo Ricuh! Mahasiswa dan Aparat Bentrok di Depan Gerbang DPR

Model Uji Lab yang Dilakukan BPOM Terhadap Nampan MBG Disebut Mengandung Minyak Babi
Nasional
32 menit yang lalu

Model Uji Lab yang Dilakukan BPOM Terhadap Nampan MBG Disebut Mengandung Minyak Babi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

2

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

3

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

4

Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

5

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Layanan Jemput Bola Pemeriksaan Kesehatan Lansia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

2

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

3

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

4

Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

5

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka