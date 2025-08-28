Prabowo Minta Kepala Daerah Pangkas Perjalanan Dinas dan Seminar

Prabowo minta kepala daerah kurangi perjalanan dinas dan seminar, fokus pada program nyata untuk rakyat, dan contoh efisiensi anggaran seperti APKASI.

Bisnis.com, TANGERANG – Presiden Prabowo Subianto meminta para kepala daerah untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran dan mengutamakan program nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Prabowo menyoroti laporan Ketua APKASI, Bursah Zarnubi, yang berhasil menghemat Rp462 miliar di kabupatennya tahun ini. Menurut Prabowo, langkah efisiensi itu patut dicontoh oleh daerah lain.

Pesan itu disampaikan saat membuka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).

“Efisiensi dikurangilah perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar-seminar, kunjungan kerja. Untuk apa lagi kunjungan kerja, yang penting kerja, bukan kunjungan kerjanya,” kata Prabowo.

Dia mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin cerdas dan kritis dalam mengawasi kinerja pemerintah.

"Saya sudah lama jadi orang Indonesia, hati-hati lho, rakyat kita sekarang pintar semua. Rakyat kita punya gadget semua. Anda paling dekat sama rakyat, harus peka sama rakyat, dengarkan rakyat,” tegasnya.

Prabowo juga menyinggung kebiasaan penggunaan istilah asing dalam forum resmi yang sering dibarengi biaya tinggi.

“Sekarang ada istilah keren, bahasa Inggris, FGD, Focus Group Discussion. FGD itu asli hotel mahal lagi,” ucapnya, disambut tawa hadirin.