Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah: Jangan Bikin Kebijakan yang Bebankan Rakyat

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah untuk tidak memberatkan rakyat dengan kebijakan pajak dan retribusi.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 14:35
Share
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di acara Gerakan Pangan Murah (GPM) Polri di Gedung Bulog, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di acara Gerakan Pangan Murah (GPM) Polri di Gedung Bulog, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian minta agar seluruh kepala daerah baik bupati, wali kota, dan gubernur agar tidak mengeluarkan kebijakan yang membebani rakyat.

Tito menyampaikan kebijakan itu khususnya berkaitan dengan pajak maupun retribusi atau pungutan uang yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda).

"Jadi saya mohon kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat," ujar Tito di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Kamis (14/5/2025).

Dia menambahkan kebijakan pemda terkait pajak juga harus dilakukan secara bertahap dan dibarengi dengan sosialisasi yang efektif agar bisa diterima masyarakat.

Di samping itu, eks Kapolri ini juga meminta agar kepala daerah responsif menyikapi aspirasi atau tuntutan dari masyarakatnya.

"Rekan kepala daerah agar responsif melihat apa dinamika di masyarakat. Itu responsif, akomodatif. Ajak dialog, seperti itu, jangan langsung lakukan Kepda [keputusan daerah]," tambah Tito.

Baca Juga

Adapun, Tito juga meminta agar masyarakat yang keberatan dengan kebijakan pemda ini agar bisa protes melalui mekanisme yang ada. 

Misalnya, melalui legislator daerah atau DPRD hingga membuat aduan ke Mendagri agar bisa dilakukan teguran hingga pemberian sanksi.

"Jadi saya mengimbau untuk masyarakat tenang, jangan lakukan aksi anarkis apapun. Kalau ada tuntutan, lakukan dengan mekanisme yang ada. Jangan melanggar," pungkas Tito.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Jelang Nota Keuangan, Intip Seri-Seri Surat Utang Negara yang Jatuh Tempo Tahun 2026
Premium
21 menit yang lalu

Jelang Nota Keuangan, Intip Seri-Seri Surat Utang Negara yang Jatuh Tempo Tahun 2026

BlackRock Adjusts PGN (PGAS) and MEDC Positions Amid Energy Sector Pressures
Premium
51 menit yang lalu

BlackRock Adjusts PGN (PGAS) and MEDC Positions Amid Energy Sector Pressures

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Mendagri Tito Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah Imbas Demo Bupati Pati

Mendagri Tito Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah Imbas Demo Bupati Pati

Mendagri Minta Tuntutan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Tidak Ditunggangi Kepentingan Politik

Mendagri Minta Tuntutan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Tidak Ditunggangi Kepentingan Politik

Kemendagri Minta DPRD Tidak Realisasikan Anggaran Kepala Daerah, Ini Alasannya

Kemendagri Minta DPRD Tidak Realisasikan Anggaran Kepala Daerah, Ini Alasannya

Sekolah Rakyat, Mendagri: Ratusan Pengajuan Pemda Terganjal Lahan

Sekolah Rakyat, Mendagri: Ratusan Pengajuan Pemda Terganjal Lahan

Demo Pati, Ini Respons Mendagri Tito Tegur Bupati Sudewo

Demo Pati, Ini Respons Mendagri Tito Tegur Bupati Sudewo

Mendagri Tito Karnavian Minta Lulusan IPDN Lanjutkan Sekolah ke Luar Negeri

Mendagri Tito Karnavian Minta Lulusan IPDN Lanjutkan Sekolah ke Luar Negeri

Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA

Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA

DPR Bilang Kasus Bupati Pati Karena Efisiensi, Istana Membantah

DPR Bilang Kasus Bupati Pati Karena Efisiensi, Istana Membantah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Genjot Sektor Pangan, BP Taskin Mau Bentuk Koperasi di 5 Lokasi
Nasional
4 menit yang lalu

Genjot Sektor Pangan, BP Taskin Mau Bentuk Koperasi di 5 Lokasi

KPK Sita Rp2 miliar dari OTT Inhutani V, Terkait Suap Pemanfaatan Hutan
Hukum
22 menit yang lalu

KPK Sita Rp2 miliar dari OTT Inhutani V, Terkait Suap Pemanfaatan Hutan

Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA
Nasional
44 menit yang lalu

Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah: Jangan Bikin Kebijakan yang Bebankan Rakyat
Nasional
46 menit yang lalu

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah: Jangan Bikin Kebijakan yang Bebankan Rakyat

Ini Arti Dirgahayu dan Format Penulisan yang Benar
Nasional
52 menit yang lalu

Ini Arti Dirgahayu dan Format Penulisan yang Benar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Siap-siap Pendaftaran CPNS 2025, Cek Formasi untuk Lulusan D3 dan S1 di Sini!

2

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

3

Respons Pengusaha Usai KPK Sebut 100 Agen Travel Diduga Terlibat Korupsi Kuota Haji

4

DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

5

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto Teken dan Salahgunakan Kredit Perbankan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Kirab Bendera Merah Putih Sepanjang 600 Meter
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Siap-siap Pendaftaran CPNS 2025, Cek Formasi untuk Lulusan D3 dan S1 di Sini!

2

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

3

Respons Pengusaha Usai KPK Sebut 100 Agen Travel Diduga Terlibat Korupsi Kuota Haji

4

DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

5

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto Teken dan Salahgunakan Kredit Perbankan