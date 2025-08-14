Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mendagri Tito Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah Imbas Demo Bupati Pati

Mendagri Tito Karnavian menggelar rapat daring dengan seluruh kepala daerah untuk membahas isu kenaikan PBB-P2 usai demo di Pati.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 14:10
Share
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dok ANTARAFOTO
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dok ANTARAFOTO

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian langsung mengumpulkan seluruh kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur usai demo besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Dia menyampaikan rapat itu bakal berlangsung via daring dengan seluruh kepala daerah untuk membahas soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).

Rapat itu dilakukan untuk mengidentifikasi sejumlah pemerintah daerah yang telah menaikkan PBB secara langsung atau tidak bertahap.

"Nah, saya sekarang siang ini akan melakukan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi mana lagi yang terjadi kenaikan," ujar Tito di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Kamis (14/5/2025).

Mantan Kapolri ini menekankan bahwa kenaikan PBB-P2 itu harus sesuai dengan UU HKPD atau hubungan keuangan pusat daerah dan ada aturan turunannya.

Di samping itu, Tito juga mengakui bahwa kebijakan itu juga tidak sampai ke Kemendagri lantaran hanya dilakukan review sampai tingkat Gubernur. 

Baca Juga

"Penentuan angka NJOP dan PBB-P2 itu ditentukan oleh bupati dan wali kota dengan konsultasi dan yang mereview adalah gubernur. Makanya, gak sampai ke saya, tapi gubernur," imbuhnya.

Pada intinya, Tito meminta agar seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pajak maupun retribusi harus dilakukan secara bertahap dan disosialisasikan dengan benar.

"Itu harus ada proses sosialisasi. Kedua, mempertimbangkan betul dampak serta kemampuan ekonomi masyarakat. Nah ini yang kita nilai," pungkas Tito.

Sekadar informasi, rapat ini dilakukan usai adanya aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Kabupaten Pati terkait kenaikan PBB 250%. 

Kebijakan Pemda Pati ini kemudian mendapatkan respons dari masyarakatnya. Terlebih, Bupati Pati Sudewo dianggap arogan saat memberikan pernyataan soal kenaikan PBB-P2. 

Namun demikian, kini aturan kenaikan PBB-P2 itu sudah dicabut dan Bupati Sudewo sudah meminta maaf kepada rakyat secara langsung di depan massa aksi pada Rabu (13/8/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Jelang Nota Keuangan, Intip Seri-Seri Surat Utang Negara yang Jatuh Tempo Tahun 2026
Premium
21 menit yang lalu

Jelang Nota Keuangan, Intip Seri-Seri Surat Utang Negara yang Jatuh Tempo Tahun 2026

BlackRock Adjusts PGN (PGAS) and MEDC Positions Amid Energy Sector Pressures
Premium
51 menit yang lalu

BlackRock Adjusts PGN (PGAS) and MEDC Positions Amid Energy Sector Pressures

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA

Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah: Jangan Bikin Kebijakan yang Bebankan Rakyat

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah: Jangan Bikin Kebijakan yang Bebankan Rakyat

Demo Pati, Ini Respons Mendagri Tito Tegur Bupati Sudewo

Demo Pati, Ini Respons Mendagri Tito Tegur Bupati Sudewo

Mendagri Minta Tuntutan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Tidak Ditunggangi Kepentingan Politik

Mendagri Minta Tuntutan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Tidak Ditunggangi Kepentingan Politik

Wamendagri Harap Partisipasi PSU Tinggi di Papua

Wamendagri Harap Partisipasi PSU Tinggi di Papua

Sekolah Rakyat, Mendagri: Ratusan Pengajuan Pemda Terganjal Lahan

Sekolah Rakyat, Mendagri: Ratusan Pengajuan Pemda Terganjal Lahan

Kemendagri Minta DPRD Tidak Realisasikan Anggaran Kepala Daerah, Ini Alasannya

Kemendagri Minta DPRD Tidak Realisasikan Anggaran Kepala Daerah, Ini Alasannya

Mendagri Tito Karnavian Minta Lulusan IPDN Lanjutkan Sekolah ke Luar Negeri

Mendagri Tito Karnavian Minta Lulusan IPDN Lanjutkan Sekolah ke Luar Negeri

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Genjot Sektor Pangan, BP Taskin Mau Bentuk Koperasi di 5 Lokasi
Nasional
4 menit yang lalu

Genjot Sektor Pangan, BP Taskin Mau Bentuk Koperasi di 5 Lokasi

KPK Sita Rp2 miliar dari OTT Inhutani V, Terkait Suap Pemanfaatan Hutan
Hukum
22 menit yang lalu

KPK Sita Rp2 miliar dari OTT Inhutani V, Terkait Suap Pemanfaatan Hutan

Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA
Nasional
44 menit yang lalu

Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah: Jangan Bikin Kebijakan yang Bebankan Rakyat
Nasional
46 menit yang lalu

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah: Jangan Bikin Kebijakan yang Bebankan Rakyat

Ini Arti Dirgahayu dan Format Penulisan yang Benar
Nasional
52 menit yang lalu

Ini Arti Dirgahayu dan Format Penulisan yang Benar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Siap-siap Pendaftaran CPNS 2025, Cek Formasi untuk Lulusan D3 dan S1 di Sini!

2

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

3

Respons Pengusaha Usai KPK Sebut 100 Agen Travel Diduga Terlibat Korupsi Kuota Haji

4

DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

5

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto Teken dan Salahgunakan Kredit Perbankan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Kirab Bendera Merah Putih Sepanjang 600 Meter
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Siap-siap Pendaftaran CPNS 2025, Cek Formasi untuk Lulusan D3 dan S1 di Sini!

2

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

3

Respons Pengusaha Usai KPK Sebut 100 Agen Travel Diduga Terlibat Korupsi Kuota Haji

4

DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

5

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto Teken dan Salahgunakan Kredit Perbankan