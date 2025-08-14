Bisnis Indonesia Premium
Sekjen Gerindra Ultimatum Bupati Pati Sudewo: Kebijakan Jangan Menambah Beban Rakyat

Sekjen Gerindra Sugiono mengimbau Bupati Pati Sudewo agar kebijakan kenaikan PBB tidak menambah beban rakyat, menyusul aksi protes warga.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 13:23
Sugiono (kanan) resmi ditunjuk sebagai Sekjen Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani (kiri). Dok Instagram @ahmadmuzani2
Sugiono (kanan) resmi ditunjuk sebagai Sekjen Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani (kiri). Dok Instagram @ahmadmuzani2

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono, mengimbau Bupati Pati, Sudewo, untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memicu aksi unjuk rasa di daerah tersebut.

Sugiono menyampaikan bahwa partai Gerindra terus memantau perkembangan situasi di Pati. Berdasarkan laporan yang diterimanya, kondisi pada Rabu (13/8/2025) sore hingga malam telah kembali kondusif.

“Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025).

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan seluruh kepala daerah yang merupakan kader Gerindra untuk memegang teguh pesan Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

Menurutnya, aksi protes di Pati sebelumnya terjadi buntut kebijakan kenaikan PBB yang dinilai memberatkan warga, hingga memicu unjuk rasa di depan kantor bupati.

“Setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut,” tegas Sugiono.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Muhammad Ridwan

