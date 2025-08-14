Bisnis Indonesia Premium
Teguran Keras Partai Gerindra ke Bupati Pati Sudewo Usai Demo Rakyat Besar-besaran

Sekjen Gerindra Sugiono menegur Bupati Pati Sudewo agar mendengar aspirasi warga usai demo terkait kenaikan PBB-P2.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 07:15
Menteri Luar Negeri sekaligus Sekjen Partai Gerindra Sugiono dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan 2025 di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat pada Jumat (10/1/2025). Dok Kemlu RI
Menteri Luar Negeri sekaligus Sekjen Partai Gerindra Sugiono dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan 2025 di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat pada Jumat (10/1/2025). Dok Kemlu RI

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono memastikan pihaknya terus memonitor aksi unjuk rasa masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dia juga meminta Bupati Pati Sudewo sebagai kader Partai Gerindra memperhatikan aspirasi dari masyarakat.

Sugiono bahkan menyampaikan secara langsung kepada Sudewo agar membuat kebijakan yang tidak menambah beban bagi masyarakat. Dia pun berterima kasih kepada seluruh pihak karena situasi Pati sudah kembali kondusif pada Rabu malam (13/8/2025). 

"Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat," kata Sugiono dilansir dari Antara, Kamis (14/8/2025).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri itu mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut dia, Prabowo berpesan agar setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing.

"Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut," kata Menteri Luar Negeri tersebut.

Pada Rabu siang (13/8/2025), warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya, buntut dari polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati, depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati.

Massa dalam aksi tersebut mendesak Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya karena dinilai bersikap arogan. Aksi itu pun berujung kericuhan dan bentrokan hingga polisi mengambil tindakan represif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Sumber : Antara

