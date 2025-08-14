Bobby Nasution Kukuhkan Bunda Literasi & PAUD Sumut

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengukuhkan Kahiyang Ayu sebagai Bunda Literasi Sumut dan Bunda PAUD Sumut. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Rabu (13/8/2025).

Usai dikukuhkan, Kahiyang Ayu sebagai Bunda Literasi sekaligus Bunda PAUD Sumut, pada kesempatan tersebut juga mengukuhkan para istri bupati/walikota sebagai Bunda Literasi Kabupaten/Kota se-Sumut dan Bunda PAUD Kabupaten/Kota se-Sumut. Kahiyang juga melantik Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumut.

Kepada para Bunda Literasi yang baru dikukuhkan, Bobby menyampaikan pentingnya peran orang tua (parenting) bagi anak-anak usia dini, serta perlunya membangun sumber literasi yang baik bagi generasi muda sejak awal, dalam persiapan panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Bobby juga menyampaikan, saat ini persoalan literasi bukan lagi bagaimana meningkatkan minat baca, melainkan bagaimana memastikan agar bacaan yang ada itu tersedia sesuai dengan kaidah, serta makna yang baik. Mengingat saat ini, sumber literasi sudah sangat mudah dan sangat dekat dengan setiap orang.

“Kalau dulu kan disiapkan perpustakaan, pojok baca agar minat bacanya meningkat. Sekarang ini hampir setiap orang minat baca. Pertanyaannya yang dibaca apa? Maka perlu kita menyiapkan konten bacaan yang isinya diperlukan dalam menambah keilmuan, moral dan keagamaan. Kita perlu menyiapkan konten bacaan yang menarik tetapi mendidik. Karena perang kita saat ini, ada konten menarik tetapi tak bermanfaat,” katanya.

Untuk itu, Bobby meminta seluruh Bunda Literasi di Sumut, untuk menyiapkan konten bacaan, fasilitas tempat membaca yang nyaman, hingga program lain yang mengarahkan generasi muda untuk menyukai literasi yang mendidik. Serta merangkul berbagai komunitas masyarakat yang bergerak di bidang literasi.

Sementara kepada Bunda PAUD, Bobby berharap agar aktivitas di setiap sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memberikan pendidikan akhlak yang ditanamkan sejak dini kepada anak.

Hal ini untuk membentuk generasi emas menuju Indonesia Emas 2045, dimana generasi ini nantinya akan menjadi pemimpin, penggerak ekonomi dan menjalankan roda pemerintahan. Sehingga perlu persiapan panjang yang dimulai dari sekarang.

Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Sumut Titiek Sugiharti, Sekdaprov Togap Simangunsong, beserta Ketua DWP Sumut Dita, seluruh kepala daerah se-Sumut beserta istri, dan pimpinan OPD Pemprov Sumut.