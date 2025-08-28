Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pasukan Brimob Hujani Gas Air Mata ke Demonstran di Pejompongan

Ratusan demonstran yang berada di wilayah Pejompongan dikepung Brimob dan ditembaki gas air mata.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 18:12
Share
Polisi memukul mundur massa aksi demo di kawasan dekat Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025). - BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza.
Polisi memukul mundur massa aksi demo di kawasan dekat Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025). - BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza.

Bisnis.com, Jakarta — Ratusan demonstran yang berunjuk rasa di depan Gedung BNI Pejompongan, Jakarta Pusat dikepung dua arah oleh Kepolisian dan ditembaki dengan gas air mata.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi saat ini, polisi yang sebelumnya sedang saling hadang dengan demonstran di Gedung BNI Pejompongan, mendadak memecah barisan dengan mengirim sejumlah personil brimob bermotor trail bersenjata gas air mata dan menyusup ke barisan massa paling belakang lewat daerah Bendungan Hilir.

Demonstran yang kaget karena ada personil Brimob di belakangnya, langsung melarikan diri ke berbagai arah.

Baca Juga

Sementara itu, aparat langsung menembakkan gas air mata ke arah demonstran.

Massa aksi kemudian melarikan diri ke arah lampu merah perempatan Bendungan Hilir dekat pom bensin dan berkumpul di sana.

Sementara itu, kondisi lalu lintas di sekitar lampu merah perempatan Bendungan Hilir mendadak jadi ramai dan macet total karena dipenuhi demonstran dan para pekerja kantoran yang ingin pulang ke rumah masing-masing.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Astra Upbeat on Full-Year Outlook with Expansion Plans Lined Up
Premium
21 menit yang lalu

Astra Upbeat on Full-Year Outlook with Expansion Plans Lined Up

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025
Premium
1 jam yang lalu

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

MRT Siapkan Rekayasa Arus Penumpang, Antisipasi Kepadatan Imbas Demo

MRT Siapkan Rekayasa Arus Penumpang, Antisipasi Kepadatan Imbas Demo

Demo Ricuh, Polisi Pukul Mundur Demonstran di Pejompongan

Demo Ricuh, Polisi Pukul Mundur Demonstran di Pejompongan

Tercerai Berai, Massa Demo Didorong Mundur Sampai Mall Plaza Senayan

Tercerai Berai, Massa Demo Didorong Mundur Sampai Mall Plaza Senayan

Demo Ricuh, Separator Busway di Depan Gedung DPR Tercecer

Demo Ricuh, Separator Busway di Depan Gedung DPR Tercecer

Ratusan Demonstran Seragam Sekolah dan Ojol Bentrok dengan Polisi di Pejompongan

Ratusan Demonstran Seragam Sekolah dan Ojol Bentrok dengan Polisi di Pejompongan

Demo di DPR Ricuh, Polisi Pukul Mundur Massa Aksi hingga Gedung TVRI

Demo di DPR Ricuh, Polisi Pukul Mundur Massa Aksi hingga Gedung TVRI

Daftar Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi Sementara Imbas Demo DPR

Daftar Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi Sementara Imbas Demo DPR

KRL Line Rangkasbitung Hanya Sampai Kebayoran & Palmerah Imbas Demo di DPR

KRL Line Rangkasbitung Hanya Sampai Kebayoran & Palmerah Imbas Demo di DPR

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ada 4,2 Juta Lahan Tambang Tanpa Izin, Satgas PKH Bakal Eksekusi
Nasional
7 menit yang lalu

Ada 4,2 Juta Lahan Tambang Tanpa Izin, Satgas PKH Bakal Eksekusi

Pasukan Brimob Hujani Gas Air Mata ke Demonstran di Pejompongan
Nasional
8 menit yang lalu

Pasukan Brimob Hujani Gas Air Mata ke Demonstran di Pejompongan

Demo Ricuh, Polisi Pukul Mundur Demonstran di Pejompongan
Nasional
55 menit yang lalu

Demo Ricuh, Polisi Pukul Mundur Demonstran di Pejompongan

Demo Ricuh, Separator Busway di Depan Gedung DPR Tercecer
Nasional
57 menit yang lalu

Demo Ricuh, Separator Busway di Depan Gedung DPR Tercecer

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?
Nasional
1 jam yang lalu

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

2

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

3

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

4

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

5

Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

2

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

3

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

4

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

5

Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI